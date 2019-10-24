原标题：国资委酝酿深化混改政策指引

临近年底，地方国企混改明显提速。《经济参考报》记者获悉，国资委正在加紧对于前期双百行动和混改试点中好的改革经验进行归纳总结，将出台一些比较有针对性的政策指引，更好地推动和促进改革。

《经济参考报》记者采访获悉，下一步混改在深度上进一步推进，多个地方放开限制，竞争性行业持股比例、员工激励、治理结构、市场化机制等将迎来更大力度突破。

去年下半年以来，各地国资国企都把混改作为改革的重要抓手并持续推进落地，随着国资国企区域性“综改试验”启动，地方国企混改进入扩围加速期。记者从多个地方国资部门获悉，上海、广东、江苏、天津、山西等多省市均在紧锣密鼓酝酿新动作，并根据自身情况制定了改革路线图和时间表，在整体上加大混改力度，密集推介相关项目。山东向国内外推出93家省属国企混改项目，天津推动国企混改力度空间，先后推出232家混改项目，山西推出108家国企混改项目，辽宁推出48家国企混改项目，浙江推出40家国企混改项目，广州发布20家混改项目。

近期，江西省国资委发布“百户国企”混改攻坚行动有关方案；辽宁省明确提出到2020年省属国企混合所有制改革面达到70%以上；北京要求国企改革着重提高国有资本证券化水平；青岛国资委旗下的青岛双星、天津国资委旗下的*ST津滨两家公司大股东日前也宣布启动混改，其中双星集团发布公告称，将引入拥有加快双星发展所需关键资源的战略投资者并实施职工入股。

值得注意的是，除了地方混改，央企混改也在提速。继中国盐业宣布混改后，另一家大型央企中国邮政集团也于近日公开了旗下多家企业的混改计划。中国邮政将对中邮保险、中邮科技、中邮速递引入战略投资人，进行混合所有制改革。

实际上，混改和兼并重组无疑是今年改革的重要突破口，目前已经推出三批50家重要领域的混改试点，近期第四批混改试点名单已经国务院国有企业改革领导小组审议通过。第四批混改试点企业共160家，其中，中央企业系统107家，地方企业53家，资产总量超过2.5万亿元。值得注意的是，已完成改革主体任务的企业经营业绩都得到了显著改善，资产负债率平均下降5.2个百分点，实现营业收入和利润额同比增长均在10%以上，形成了中国联通、东航物流、中金珠宝、内蒙一机、合肥江航等一批具有标杆示范意义的优质混改企业。

国资委秘书长彭华岗在接受《经济参考报》采访时表示，混合所有制改革正在按照中央的要求积极稳妥地推进。目前来看，混改不仅仅是变成混合所有制企业，“混”是第一步，真正要使得混改发挥它的有效作用，还要进一步突出“改”。

中国企业研究院首席研究员李锦认为，央企混改精心设计，一企一策的特点明显，在推进混改过程中，地方会比央企要更快一些，特别是下一步地方国企改革会明显加速。（下转第三版）

(责编：杨曦、孙阳)