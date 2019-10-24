原标题：《优化营商环境条例》明年起施行

国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《优化营商环境条例》（以下简称《条例》），自2020年1月1日起施行。《条例》重点针对我国营商环境的突出短板和市场主体反映强烈的痛点难点堵点问题，对标国际先进水平，从完善体制机制的层面作出相应规定。

《条例》提出，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，加强和规范事中事后监管，着力提升政务服务能力和水平，切实降低制度性交易成本，更大激发市场活力和社会创造力，增强发展动力。《条例》明确优化营商环境工作应当坚持市场化、法治化、国际化原则，以市场主体需求为导向，以深刻转变政府职能为核心，创新体制机制、强化协同联动、完善法治保障，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境。

在市场主体保护方面，《条例》明确规定国家平等保护各类市场主体，保障各类市场主体依法平等使用各类生产要素和依法平等享受支持政策，保护市场主体经营自主权、财产权和其他合法权益，国家加大中小投资者权益保护力度，推动建立全国统一的市场主体维权服务平台等。在优化市场环境方面，《条例》对压减企业开办时间、保障平等市场准入、维护公平竞争市场秩序、落实减税降费政策、规范涉企收费、解决融资难融资贵、简化企业注销流程等作了规定。

在提升政务服务能力和水平方面，《条例》对推进全国一体化在线政务服务平台建设、精简行政许可和优化审批服务、优化工程建设项目审批流程、规范行政审批中介服务、减证便民、促进跨境贸易便利化、建立政企沟通机制等作了规定。在规范和创新监管执法方面，对健全监管规则和标准，推行信用监管、“双随机、一公开”监管、包容审慎监管、“互联网+监管”等作了规定。在加强法治保障方面，对法律法规的立改废和调整实施，制定法规政策听取市场主体意见，为市场主体设置政策适应调整期等作了规定。

“《条例》的正式公布，标志着法治化营商环境建设进入新的阶段，营商环境优化的方向、总体方案和思路已经确定，立规固化后的推广、落实、评价、改革是未来营商环境的重点。”万博新经济研究院副院长、营商环境研究中心主任刘哲对《经济参考报》记者表示。

刘哲指出，《条例》有两大亮点：一是明确了以市场主体需求为导向的营商环境优化方向，二是将营商环境优化聚焦在体制机制性问题。这意味着营商环境优化将更多从市场主体关切点出发，以市场满意度作为衡量营商环境改善的重要标准，有利于提升企业投资积极性，改善市场主体预期，更好地服务于经济转型和高质量发展。同时，通过改革的办法来推动政府职能转变，避免出现避重就轻和选择性执行现象，有利于将营商环境优化推向纵深。

(责编：杨曦、孙阳)