原标题：政策加快落地 地方金融开放提速

地方金融开放措施正在加速落地。继上海、广西、南京等地推进“地方版”金融开放政策后，广州日前表示，将部署开展更高水平贸易投资便利化试点业务，体现更高水平开放的要求。

今年以来，我国金融业对外开放步伐明显加快，一揽子金融开放举措加速落地，多地积极打造地方金融开放样本。山东自贸区日前发布济南片区金融改革试点实施方案，重点促进跨境贸易和投融资便利化，从外资金融机构集聚、促进跨境投融资双向开放等方面提出20项具体举措。天津发布支持天津自贸区创新发展的措施，大幅放宽金融业外资准入和业务范围限制。央行广州分行近日表示，为进一步便利企业开展跨境贸易投资人民币结算，体现更高水平开放的要求，在广东自贸区部署开展更高水平贸易投资便利化试点业务，为符合条件的企业直接办理人民币跨境结算等业务。

盘古智库高级研究员吴琦在接受《经济参考报》记者采访时表示，地方金融开放是全国金融开放的重要组成部分，通过各地区在促进投融资开放、便利化等方面的实践举措，可以为全国金融开放提供决策参考。

(责编：杨曦、孙阳)