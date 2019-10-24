原标题：法治是最好的营商环境

近年来，党中央、国务院围绕市场主体需求，以深化“放管服”为主要抓手，推出了诸多富有成效的改革举措，我国的营商环境得到明显改善。但一直以来还缺少一部专门优化营商环境的法规，《优化营商环境条例》的出台刚好填补了这一立法空白，在我国营商环境建设制度史上具有里程碑式的意义——

优化营商环境，是党中央、国务院根据新形势新发展新要求做出的重大决策部署。而“法治是最好的营商环境”，优化营商环境需要发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

“以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障，是深化改革开放、促进公平竞争、增强市场活力和经济内生动力、推动高质量发展的重要举措。”在10月23日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，作为我国优化营商环境的第一部综合性行政法规，《优化营商环境条例》（以下简称《条例》）是各地区、各部门优化营商环境实践经验和集体智慧的结晶，充分反映了社会各界的诉求和心声，充分凝聚了全社会的广泛共识，是一项史无前例、开创性的工作。

进一步强化法治保障

近年来，党中央、国务院围绕市场主体需求，以深化“放管服”为主要抓手，出台了一系列政策文件，推出了诸多富有成效的改革举措，打出一整套有力有效的组合拳，各地区、各部门在实践中也积累了很多好的经验和做法，在各方共同努力下，我国的营商环境明显改善。

“但是，我国营商环境还存在很多突出的短板和问题，必须坚持不懈地再发力、再加力。”司法部立法二局副局长张要波表示，优化营商环境非常重要的一点就是要强化法治保障，把优化营商环境进一步纳入法治化轨道。

张要波表示，当前我国在优化营商环境方面已经有了不少政策文件、改革举措和经验做法，但从根本上还缺少一部专门优化营商环境的法规，《条例》的出台填补了这一立法空白，在我国营商环境建设制度史上具有里程碑式的意义，标志着我国优化营商环境制度建设进入新阶段。

同时，张要波表示，制定《条例》这样一部专门行政法规，一方面可以把近年来在优化营商环境中的经验做法，变成全社会具有法律约束力的制度规范，从制度层面为优化营商环境提供更有力的保障和支撑；另一方面，《条例》的出台也向外界展示了党中央、国务院对优化营商环境的高度重视，以及持续优化营商环境的坚定决心。

“通过法治化手段持续优化营商环境，最大限度激发微观主体创业创新创造活力，有利于增强微观主体活力，对于稳增长、促就业具有重要意义。”宁吉喆指出，《条例》针对我国营商环境中的痛点堵点难点问题，对标国际先进水平，从完善体制机制的层面作出相应规定，进一步推进“放管服”改革的系统集成、高效协同，有利于加快营造市场化法治化国际化营商环境。

用实践夯实良法基础

作为我国营商环境领域的首部法规，《条例》总结了近年来我国优化营商环境的经验和做法，将实践证明行之有效、人民群众满意、市场主体支持的改革举措用法规制度固化下来，既全面系统又突出重点，既有原则规定又有具体要求，为各地区、各部门在实践中探索创新优化营商环境的具体措施留出了空间。

据悉，《条例》涵盖了市场主体保护、市场环境、政务服务、监管执法、法治保障等营商环境建设的方方面面，对当前优化营商环境涉及的各个领域进行了制度化规范，同时聚焦市场主体反映强烈的突出问题，坚持对标国际一流标准，推广国内最佳实践，明确了一揽子制度性解决方案，推动各级政府深化改革、转变职能。

宁吉喆表示，《条例》围绕建立健全公平开放透明的市场规则进行了制度设计，“比如，明确国家依法保障各类市场主体公平参与市场竞争，平等对待内资企业、外商投资企业等各类市场主体，健全公开透明的监管规则和标准体系。同时，对压减企业开办时间、简化企业注销流程等反映强烈的问题都作了具体的规定，在实践中便于操作，有助于切实提升市场主体的获得感”。

《条例》出台之前，辽宁、吉林、黑龙江、陕西、河北等地已先行先试出台了一些优化营商环境的地方性法规。对此，张要波表示，《条例》的制定既不能脱离现行经验做法，也不能简单地把现行做法直接转化成法言法语，而是要从制度层面去巩固提升，以确保《条例》足够的含金量和制度价值。

据介绍，《条例》起草过程中，国家发展改革委会同司法部广泛征求了60个中央有关部门、37个地方政府、11个研究机构、37家行业协会商会和5个民主党派中央共计150个单位的意见，还召开了17场专题会，听取了150家内外资企业、50个城市分管市领导、50位人大代表和政协委员以及美国驻华商会、欧盟驻华商会等机构的意见，并向社会公开征求意见17063条，为良法善治奠定了坚实基础。

补短板更要抓落实

“制度的生命力在于执行。下一步，重点要抓好《条例》的贯彻实施。”宁吉喆表示，《条例》以立法形式彰显了党中央、国务院持续转变政府职能、深化“放管服”改革、优化营商环境的坚定决心，是对各类市场主体作出的庄严承诺，要以《条例》出台为新起点，努力实现5个“进一步”——

一是进一步放宽市场准入。再推动取消一批行政许可等事项，进一步清理规范各类行政审批中介服务事项。全面实施《市场准入负面清单》，推动“非禁即入”普遍落实。

二是进一步推进公正监管。在市场监管领域推进跨部门“双随机、一公开”监管，优化环保、消防、税务、市场监管等执法方式，对违法者依法严惩、对守法者无事不扰。对共享经济、数字经济、人工智能等新产业新业态实施包容审慎监管，促进新兴产业持续健康发展。

三是进一步做到简政便民。持续减少和规范证明事项，精简公用企事业单位索要的证明材料，2020年6月底前全面推广证明事项告知承诺制，有效解决烦扰群众的各种“奇葩”证明、循环证明、重复证明问题。加快整合政务信息系统，构建全国政务服务“一张网”，力争到2022年前，全国所有政务服务事项全面实现“一网通办”，让信息多跑路、群众少跑腿。

四是进一步提振市场主体投资兴业的信心。落实缩减市场准入负面清单、“证照分离”、简化工程建设项目审批等措施，今年底前在全国将企业开办时间压至5个工作日以内、办理用电业务平均时间压至45个工作日以内。同时，抓好中小企业高收益债券、小微企业金融债券、知识产权质押融资等相关政策落实，健全风险分担和补偿机制，降低融资成本。

五是进一步完善制度法规。《条例》涉及面广，与现行的上千部法规文件密切相关，有必要加快配套制度“立改废”，对符合改革方向的创新性做法和具体程序、条件仅作原则性规定的，需要加快完善相关规章制度，对不符合《条例》精神的法规文件要进行必要修改完善，确保相关法规文件与《条例》保持一致。

“我们要以《条例》出台为契机，找短板、补弱项、抓落实，持续深化‘放管服’改革，为各类市场主体投资兴业营造稳定、公平、透明、可预期的良好环境。”宁吉喆说。

(责编：杨曦、孙阳)