再前进15名！这个成绩是干出来的……

今天（24日），世界银行发布《全球营商环境报告》，这是全球最有影响力的营商环境排名，覆盖全球190个经济体。

今年，中国的排名发生了什么变化？

在2018年大幅上升的基础上（2018年排名比2017年上升32名，位列第46名），2019年排名再上升15位，位列全球第31名；在发展中国家里，已经处于头部位置。

十年来，中国的营商环境排名，已经从“小步快跑”变成了“大跨步”。

世行报告显示的是提升15位，谭主观察到的是这样一件事：

中国速度VS美国速度

一个是全球最受关注的新能源汽车企业，要在海外开第一家工厂；

一个是苹果最大的代工厂，要把生产线搬到美国去。

他们的举动，看起来都有些“冒险”。

结局会怎样？先看看开头吧！

▲特斯拉中国工厂VS富士康美国工厂 建设进度

从今年1月破土动工到8月验收，再到生产线通电，具备投产条件，特斯拉的上海“超级工厂”只用了10个月。

特斯拉CEO埃隆·马斯克用“震惊”和“上海速度”描述特斯拉上海超级工厂经历的这一切。

投产后，这家超级工厂每周能生产3000辆汽车，全部用来供应中国这个大市场。特斯拉上海超级工厂也将成为中国首个外国汽车制造商全资拥有的电动汽车厂。

大洋彼岸，台资企业富士康在更早的时候宣布，在美国威斯康辛州设液晶面板工厂。这个计划曾被美国总统特朗普称为“世界第八大世界奇迹”。

然而这个“第八大奇迹”的进展却有些坎坷。

从前面的动图也能看出来，从决定设厂开始，这个计划就是一波三折，光是从奠基到开工，就经历了一年之久。然而这期间还经历了威斯康辛州州长的新老交替，新任威斯康辛州民主党籍州长托尼·埃弗斯对于前任谈好的合同不太买账，表示希望重新进行该州与富士康合同的谈判。理由是他认为富士康实现不了此前定下的就业目标——创造1.3万个就业岗位。

前任威斯康辛州共和党籍州长斯格特·沃克开出的40亿美元补贴承诺因此没有兑现，这就导致液晶显示器生产线迟迟不能组装上线。

说好的“第八大奇迹”，却在来回折腾中推进。乐观估计，富士康威斯康辛工厂将在2020年完工。

对于美国速度，连美国媒体都看不过去了。美国CNBC报道说：“富士康美国工厂奠基一年后，还没有看到厂房。特朗普2018年参加奠基仪式时还表示这将是‘十分先进’的工厂，能创造1.3万个就业岗位，目前看还远远没有能够做到”。

政策缺乏延续性、生产成本高昂、人力资源匮乏、政府承诺出尔反尔，这是富士康美国工厂遭遇的各种“不顺利”。

这个回合，中国速度完胜。

“中国速度”背后的秘密

中国速度为什么会完胜？10个月建成超级工厂的秘密是什么？

世行报告说，因为在中国做生意的便利度，在明显提高。

比如“办理施工许可”。这个指标牵扯到工厂建设。从拿到许可，到工厂动工，这中间要经历施工图纸审批、建设审批……环节非常多。

中国所在的东亚地区，办理施工许可证平均耗时132天，平均得分9.4分。

中国呢？目前在中国办理施工许可证耗时111天，这个指标，得到了15分的满分，棒棒的！

再比如“获得电力”，中国目前在这个指标上，全球排名第12，显著好于地区其他经济体。中国企业接电需要两个环节，耗时32天，仅为地区平均4.2个环节和耗时63天的一半。

数据变化的背后，是中国在不断自我“加压”。

在报告里，列举了中国在改善营商环境方面所做的努力：

将公司印章发放完全纳入企业注册登记一站式服务。

简化对低风险工程建设项目的施工许可证要求，缩短供排水接入时间。

精简办理接电流程，提高电费透明度。

通过要求控股股东对不公平关联方交易承担连带责任，明晰所有权和控制结构，加强了对少数投资者的保护。

对小企业实行企业所得税优惠政策，降低某些行业的增值税税率，加强电子化纳税申报和缴纳系统。

通过实行进出口货物提前申报、升级港口基础设施、优化海关行政管理和公布收费标准等措施，简化进出口程序。

通过规定可给予的合同延期次数上限和将延期限于不可预见和例外情况，提升执行合同的便利度。

通过规定破产程序启动后的债权优先规则和提升债权人在破产程序中的参与程度，提高办理破产的便利度。

这上面哪一步，都是一次刀刃向内的自我改革。

这次排名的变化，世界银行中国局局长这么说：

在采访结束后，谭主的朋友，央视北美分台资深记者李庆庆还特别提供了一些花絮，她说芮泽对中国营商环境的改善情况评价非常高，因为中国连续两年都有了较大幅度的提升，而且连续两年都进入了改善营商环境最显著的前10名国家名单，这绝不是一项简单的工作。

这当然不是一项简单的工作。

谭主注意到，在新兴经济体中，比如金砖国家，各国都在努力改善营商环境，来促进经济的增长。但是改善过程中，只有中国成长最快，这背后说明什么？实际上中国政府的决心最坚定！

营商环境只有更好，没有最好。

这是去年首届“进博会”开幕式上，习近平主席面对全球企业的郑重承诺。在打造更好营商环境的路上，中国一直在奔跑。

一天前，《优化营商环境条例》刚刚公布，将从2020年1月1日起施行。这个条例，就是要把近年来中国优化营商环境的经验和做法，用法规制度固化下来。

“中国速度”创造的“超级工厂”奇迹，还只是开始。

(责编：杨曦、付长超)