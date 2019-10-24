麻辣财经：全球排名第31！中国营商环境再度提升

北京时间24日上午，世界银行发布了《全球营商环境报告2020》，中国营商环境全球排名继去年跃至第46位后，今年再度大幅升至第31位，跻身全球前40！

而且，在全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体中，中国已经连续两年上榜。从2017年的第78位，到去年的第46位，再到今年的第31位，每一次都是大幅攀升。这说明，中国在营商环境改善上，没有最好只有更好！

世界银行中国局局长芮泽表示，中国为改善中小企业的国内营商环境做出了巨大努力，保持了积极的改革步伐，在多项营商环境指标上取得了令人赞许的进步。

《全球营商环境报告》是如何打分排名的？中国在改善营商环境方面有哪些进步？麻辣姐采访了财政部有关负责人和专家。

在营商环境改善上，中国改革亮点纷呈

自2003年起，世界银行每年发布《全球营商环境报告》，通过测算开办企业、办理建筑许可、获得电力、登记财产、获得信贷、保护中小投资者、纳税、跨境贸易、执行合同、办理破产等10项指标及45个二级指标与最高分值的差距，对全球190个经济体的营商环境进行评分排名。

《报告》根据联合国人口统计数据，选择各国常住人口最多的城市作为样本城市。自2014年起，营商报告对美国、中国、俄罗斯、日本、印度等11个人口超过1亿的国家，选择常住人口最多的两个城市作为样本城市，并以人口数为权重，加权平均换算一国得分。2014年之前，中国的样本城市为上海，目前样本城市包括北京和上海，权重分别为45%、55%。

今年中国的营商环境评估，在满分100分中得分77.9分。不仅总分跃升，在世行考察的10个分项指标中，中国有9个指标领域的改革举措获世行认定，其中8项指标排名上升。

《报告》认为，在营商环境改善上，中国改革的亮点包括以下方面：

——将公司印章发放完全纳入企业注册登记一站式服务；

——简化对低风险工程建设项目的施工许可证要求，缩短供排水接入时间；

——精简办理接电流程，提高电费透明度；

——通过要求控股股东对不公平关联方交易承担连带责任，明晰所有权和控制结构，加强了对少数投资者的保护；

——对小企业实行企业所得税优惠政策，降低某些行业的增值税税率，加强电子化纳税申报和缴纳系统；

——通过实行进出口货物提前申报、升级港口基础设施、优化海关行政管理和公布收费标准等措施，简化进出口程序；

——通过规定可给予的合同延期次数上限和将延期限于不可预见和例外情况，提升执行合同的便利度；

——通过规定破产程序启动后的债权优先规则和提升债权人在破产程序中的参与程度，提高办理破产的便利度。

《报告》显示，中国在施工许可证办理流程中取得了显著改善，提升了在该指标的全球排名。目前在中国办理施工许可证耗时111天，在该指标的质量指数上得到15分的满分，高于东亚地区132天和9.4分的平均水平。

中国加强少数投资者保护机制，全球排名上升至第28位，高于地区平均排名第99和经合组织高收入经济体平均排名第46。

中国近期的改革，为其在执行合同效率最高的经济体中获得一席之地。本地企业家解决商业纠纷平均耗时496天，费用为索赔金额的16.2%，均好于地区平均水平。

中国改善了司法行政质量，目前在这一指标的满分18分中得分17分，世界上没有哪个经济体超过这一分数。

在去年的改革基础上，中国目前在获得电力方面全球排名第12，显著好于地区其他经济体。中国企业接电需要两个环节，耗时32天，仅为地区平均4.2个环节和耗时63天的一半。

中国在这些方面得分不少，世界银行的评价很高。

那么，中国在哪些方面还存在差距？《报告》认为，尽管中国取得了巨大进步，但在纳税（排名第105）、获得信贷（排名第80）和跨境贸易（排名第56）等领域仍显滞后。中国的出口边境合规耗时为21小时，成本为256美元，相比经合组织高收入经济体耗时较长，成本较高。中国企业财税合规年平均耗时138小时，而新加坡仅为64小时。

已完成130多项改革举措，改善营商环境一直“在路上”

财政部国际合作司司长张文才介绍，《营商报告》主要通过调查问卷、电话/视频会议、书面问询、实地调研等方式与政府部门和私营部门进行多轮沟通，并结合当地法律法规和监管政策、世行区域办公室意见，对各国的营商环境进行打分排名。“可以说，这个报告的采信方式、打分方法较为科学合理，能客观反映一国为改善营商环境所做的努力。”

张文才说，营商环境的英文直译就是“做买卖的难易程度”，世行这份报告主要考察内资企业的感受，会将政府部门反映的改革措施与私营部门专家意见进行比对，但以私营部门的反馈意见为准。

“中国排名大幅提升，是意料之中的事。”国务院发展研究中心企业研究所副所长袁东明认为，去年以来，我国在改善营商环境方面做了大量工作。“比如，全国都在大力落实‘六个一’——企业开办时间再减一半；项目审批时间再砍一半；政务服务一网办通；企业和群众办事力争只进一扇门；最多跑一次；凡是没有法律法规依据的证明一律取消，北京和上海尤其大刀阔斧，发挥了排头兵作用。

“办理建筑许可”单项评分提升88位殊为不易！”袁东明说，去从年5月开始，国务院在北京、上海等15个城市和浙江省，推进工程建设项目审批制度改革，涉及到部门、环节很多，流程长，是个“硬骨头”，国家将之作为重点改革事项进行推进，要求统一审批流程、精简审批环节，审批时间由过去的200多个工作日，减到120个工作日，取得了很好的效果，今年在全国进行推广，所以这一项得到了世行的充分肯定。

按照党中央、国务院决策部署，今年以来，国务院职能转变协调办、财政部会同司法部等有关部门和京沪两地政府，对标国际先进、对接国际通行规则，于年初制定专项改革任务台账，明确改革目标、责任部门、时间节点。目前已完成了130余项改革举措，在保护中小投资者、办理建筑许可等体制机制改革方面实现了重大突破。这些改革成果，我们的企业体验深切，放在国际舞台上也经得起检验——在此次世行的打分表上都有所体现。

“我国营商环境未来仍将持续改善。这不是权宜之计，是一项战略性举措。”袁东明表示，十八大以来，党中央国务院高度重视优化营商环境工作，把放管服改革放在全面深化改革、扩大开放的“当头炮”和“先手棋”。从商事制度改革入手，逐步形成简政放权、放管结合、优化服务的协同改革的完整政策体系。目前各地非常积极，都在你追我赶优化营商环境，作为“一把手”工程在推进。“当前，优化营商环境也是应对复杂多变的经贸环境和经济下行压力的重要举措，是在踏踏实实做好我们自己的事，这种改革的动力是内生的，具有长期性和可持续性。”

国务院发展研究中心企业研究所研究员马晓白认为，目前世行排名选取我国样本城市主要是北京和上海，其他城市有些指标比这两个城市好，但是更多城市还存在差距。“应该研究总结北京、上海的经验，进一步推广到全国。”

(责编：白宇、岳弘彬)