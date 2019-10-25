快递网点乡镇覆盖率达95%

本报北京10月24日电 （记者李心萍）记者23日从国家邮政局获悉：“快递下乡”工程取得重大进展。截至目前，快递网点覆盖乡镇超3万个，覆盖率达95%，26个省份实现快递网点乡镇全覆盖。其中，贵州实现快递网点乡镇全覆盖，新疆的覆盖率一年内提升了30%以上。

“十三五”以来，累计改造邮政网点4245处，改造危旧县局233处，更新和新增邮政和投递车辆10760辆，总投资约36亿元。截至目前，55万多个建制村的村民足不出村就可以收到邮件包裹，基本实现“村村直通邮”。服务下沉，为农产品上行插上翅膀。数据显示，今年前三季度，823个贫困县（已脱贫433个，未脱贫390个）收投快递业务量超39.24亿件，农村寄递实现从“寄包裹”到“产包裹”的转变。

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 02 版）

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