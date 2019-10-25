“万企帮万村”惠及千万贫困人口

“看到有越来越多的民营企业积极承担社会责任，踊跃投身脱贫攻坚，帮助众多贫困群众过上了好日子，我非常欣慰。”去年10月20日，习近平总书记给“万企帮万村”行动中受表彰的民营企业家回信，对民营企业踊跃投身脱贫攻坚予以肯定，勉励广大民营企业家坚定发展信心，踏踏实实办好企业。

一年来，民营企业家们牢记嘱托，踏实做企业，努力创新创造，同时，以更大的热情投入“万企帮万村”行动中。全国工商联的数据显示，截至2019年6月底，进入“万企帮万村”精准扶贫行动台账管理的民营企业已达8.81万家，精准帮扶10.27万个村，产业投入753.71亿元，公益投入139.1亿元，安置就业66.15万人，技能培训94.1万人，共带动和惠及1163万建档立卡贫困人口。

民营企业帮扶方式日益多样，从以投资项目、安置就业、捐款捐物为主要形式，发展到扶贫车间、教育扶贫、健康扶贫、消费扶贫、智力扶贫、互联网扶贫等新模式新业态，而且越来越精准。

“安心卫生室”，为村民就医提供良好条件

今年4月的一天，凌晨4点左右，在云南福贡县老姆登村，村民和珍倩突然临产。如果在以前，往往是让人抬着赶几小时山路，到乡卫生院接生。而现在，情况大不一样。和珍倩家人打通了村医安敏英的电话，安医生赶紧从卫生室带上药品和设备赶过来，帮助产妇顺利完成生产，然后又把产妇安全送到乡卫生院。“现在卫生室条件大大改善。”安医生夸赞的卫生室，是由浙江传化集团投资兴建的“传化·安心卫生室”。2018年，传化集团在全国深度贫困地区建造了350所村卫生室和1所乡镇卫生院。2019年的目标是建造390所村卫生室，涉及江西、四川、贵州和甘肃的6个县。

卫生室项目是传化集团深入调研后确定的。“贫困的发生43%由疾病所致。”传化慈善基金会秘书长涂猛介绍，为此传化集团决定3年投入2亿元，在全国深度贫困村中有村医的村建立标准卫生室，为村民就医提供良好环境。

已建的几百个卫生室风格各异，但规格相当，平均每个新建卫生室面积增加了68平方米，医疗设备增加了29台。“卫生室条件好了，政府重视我们、老乡也需要我们。我很愿意回来服务！”原来在昆明一家大医院上班的女医生秋萍辞去城里待遇优厚的工作，回到云南省泸水市大练地村，扎根卫生室服务乡亲。据统计，每个卫生室建成营业后，就医人数都增长30%以上。

“村医守护工程”，让村医更安心

上海复星集团的健康扶贫则围绕村医展开。“我们守护村医，村医守护大家。”2017年12月，复星启动了乡村医生健康扶贫项目。两个月后，复星国际董事长郭广昌与全体复星全球合伙人一道作出郑重承诺，对口支持24个国家级贫困县的乡村医生，全力支持国家脱贫攻坚计划。

守护、赋能与激励，成为村医守护工程的重点。复星开展全方位立体帮扶，包括一个村医保障工程（专业培训+保险赠送）、一个慢病签约管理奖励包、一批贫困大病患者救助、一批优秀乡村医生推选、一批智慧卫生室建设，并制定了标准的执行手册。

安徽金寨县水平村村医葛德福，身患白血病仍坚守村医岗位；江西广昌县山下村独臂村医李彦，骑着摩托车在全村巡诊……这样的村医如今都已得到复星集团的意外保险扶助。为了提升村医的医疗水平，复星选送了一批村医到三甲医院学习。同时鼓励村医参与县级及以上的正式资质考试，通过后给予资助或奖励。截至今年9月底，为项目县村医赠送了14811份意外和重疾保险；组织了62场线下培训，受训村医6689人，线上培训平台参训村医5042人次；在25个县发放了共计500万元的慢病签约管理奖励基金。

针对村医巡诊不便携带设备的情况，复星利用自身智慧医疗的优势，专门为村医打造了一系列手持检查设备，将“未来诊室”的构想率先在乡村卫生室应用。云南屏边苗族自治县白云乡的医生用上了像移动电话一样大小的手持B超和心电设备，放在口袋里就可出诊。至今，复星完成了316个村智慧卫生室的升级改造，捐赠相关设备、药品达700余万元。项目直接受益村医达14811名。

不脱贫不收兵，脱贫了也不松懈

复星管理层明确：“不脱贫不收兵，村医守护工程要扩大并继续。”第一批村医守护工程在24个贫困县展开，现在已经扩大到了52个县。

为了给村医更大的精神支持，复星一方面在全集团选拔了49名优秀员工到帮扶的贫困县驻点，每人为期一年；另一方面与团中央青年志愿者行动指导中心携手合作，在大学生志愿服务西部计划下设立“关爱乡村医生健康扶贫专项”，在全国各地选取40名医学相关专业毕业的大学生志愿者，加入到乡村医生健康扶贫项目中。他们的职责是与村医为伴，随时走访慰问，掌握他们的需求。

复星国际联席总裁陈启宇介绍，按计划乡村医生健康扶贫项目到2020年将覆盖全国100个贫困县、3万名村医。

传化集团的卫生室建设计划也在不断扩大和延伸。10月18日，传化慈善基金会员工在一一审看培训课程。卫生室建起来了，如何将它变成一个平台，让更多村民受益？为促进大城市的医疗资源与乡村对接，传化启动了远程培训。2019年起组织杭州大医院的医生，为乡村医生进行70多课时的专业知识和技能培训，每个月一天，每期700人。

“我们正在建设促进乡村医生学习交流的移动互联网平台，以提升村医能力，让他们更好地服务村民。”传化集团董事长徐冠巨说，卫生室建设即使脱贫任务完成也不能撤兵，要与乡村振兴同步，不断延伸。

在典型企业带动下，已有越来越多的民营企业和机构加入到乡村健康扶贫行列。

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 07 版）

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