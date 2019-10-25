传统商业 夜晚也精彩(经济聚焦·夜间经济观察①)

制图：郭 祥

数据来源：高德和银联大数据、《阿里巴巴“夜经济”报告》、《成都夜经济数据报告》

开栏的话

发展夜间经济，不仅是拓展新消费领域的重要抓手，也是满足人民对美好生活需要的必然选择。日前，国办印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》提出，发展假日和夜间经济；印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》指出，活跃夜间商业和市场。这体现了国家对发展流通扩大消费的重视，也为进一步激发国内消费潜力带来更多新动能。

从今日起，经济版推出“经济聚焦·夜间经济观察”系列报道，实地探访北京、上海、成都等地夜间营业场所，展示不同城市的多种夜间经济业态面貌，探讨夜间经济发展的痛点与对策，以期为各地夜间经济的进一步规范发展提供借鉴。

夜幕降临，华灯初上。在不少城市，热闹的生活才刚刚开始。

夜场购物、夜市打卡、深夜食堂吃一路……随着传统商业模式延长营业时间、丰富营业形态，夜间经济的消费潜力正在不断释放。

这股潜力究竟有多大？数据是有力的证明——

夜间餐饮受青睐。根据中国银联发布的今年国庆假期银联网络交易数据，22时至次日6时的夜间餐饮消费金额同比增长55.5%，高于餐饮行业平均增幅。

传统商圈显活力。高德和银联大数据显示，国庆假期，北京三里屯商圈夜间消费尤为活跃，夜间消费金额同比增长30.5%。

夜晚“剁手”更过瘾。《阿里巴巴“夜经济”报告》显示，21时到22时是淘宝成交最高峰时段，夜间消费占全天消费比例超过36%。

近来，各地把培育夜间经济作为新一轮促进消费的发力点。本报记者就此探访北京、上海、成都三地有代表性的夜间营业场所，切身体验夜间经济在各地展现出的无穷活力。

传统商圈 夜晚换新颜

凌晨5时许，走在成都春熙路步行街上，紫色的晨曦与空气中的麻辣味一同升起，勾起了肚里的馋虫。在街口的群光广场停一停，侧门直梯达9楼，地道的成都火锅店里热辣升腾，鲜嫩的毛肚在翻滚的红汤里活色生香，安逸成都就呈现在这安逸的夜生活里。

“我见证火锅店营业时间从深夜一两点不断延时到现在的早上7时。春熙路商圈夜间不断增加的人流量，促使我们的管理也不断跟上晚间营业需求。”成都春熙路群光广场副店长谢政刚告诉记者，商场整体晚上10点半打烊，为了保证高层的餐饮正常营业，侧门直梯专门开放，安保、清洁人员24小时在岗，延时的服务换来了超值的回报——商场的夜间销售额反超白天。

近年来，随着国际金融中心、晶融汇等优质购物中心的崛起，春熙路商圈的时尚指数与国际化水平大幅提升，夜逛、夜购这一商圈成为不少成都人夜生活的重点项目之一。今年国庆假期，春熙路商圈接待游客492.8万人次，日均达70.4万人次。

晚间8时许，夜色撩人，北京三里屯太古里熙熙攘攘，人气正旺。作为京城著名的“潮人打卡胜地”，三里屯商圈今年进行了升级改造，着力发展夜间经济，也让人们的夜生活更加丰富精彩。

北京市朝阳区商务局相关负责人介绍，三里屯太古里近期试点外摆店铺，南北两区的外摆设施店铺共14家，总面积达750平方米。未来会继续增加16家，占地面积将翻倍。除了业态升级外，商圈内18家店铺的营业时间已延长至22时后。此外，困扰消费者的夜间停车问题也有所缓解。三里屯太古里推出了夜间停车优惠政策，规定22时到次日11时的停车场收费标准为每小时1元，极大满足了消费者的出行停车需求。

传统商圈具有较高的集聚力，是拉动消费的重要力量。随着多地出台鼓励传统商圈转型升级、发展夜间经济的政策，传统商圈不断发力，给出不少惊喜。

特色商街 引领新潮流

一边是居民区的万家灯火，一边是不时驶过的轻轨电车，上海长宁区美天安顺菜市场的“阿拉夜市”是一个生长在社区里的夜市。二层小楼的一楼是社区党建中心和居民活动空间，二楼是标准化菜市场和露天街市。

二楼露台上，不少居民正在悠闲地看着露天电影。手工艺文创小集市开始出摊，瓷器、衣服，东西不多，却也精致，还有匠人演示、制作体验等内容。时钟刚过7点，啤酒摊和烧烤摊忙碌起来，七八张餐桌已经满席。一对摩托车手打扮的情侣告诉记者，一路旅行走过的夜市风格各异，像这样开在居民区里的还是第一次见到，“好像坐在自家屋里的阳台上”。

“阿拉夜市”的正式名字叫九华邻居里，9月下旬被长宁区确定为首批夜间经济示范点。负责运营的美天副食品公司总经理顾志君的想法是：这里应该成为有烟火气的居民社交平台。

“和我在成都的街头走一走……走到玉林路的尽头，坐在小酒馆的门口……”一首《成都》，唱红了成都高新区的玉林西路。来到这里，特色满满的街道节点标识、个性鲜明的墙面彩绘、贯穿街道的音乐元素，都能让人感受到成都的活力和生机。

每天从傍晚开始，人们便从四面八方向这里集聚，十几家酒吧让这条街在入夜后霓虹闪亮。去年，玉林街区被纳入街头艺术表演点位，吸引了越来越多音乐爱好者前来玉林西路驻足演唱。

在成都的另一边，锦江区天仙桥北路消费圈，夜晚的热闹同样不会缺席。

曾经的大川巷是有名的“快递一条街”，是一条形态破落的背街小巷。就在不久前，大川巷进行了改造，定位为以原创画廊为核心的艺术特色街区。这里随之做起了“夜生意”，打造出集聚绘画、手作、潮玩等的艺术夜市，成了最近相当红火的网红打卡地。

有吃，有玩，有烟火气，也有文艺范儿……特色商业街与文化、旅游、休闲等紧密结合，为人们带来了更多彩的夜间生活体验，形成了令人惊艳的夜间经济新发力点。

深夜食堂 暖胃更暖心

长不过百米，窄的地方摆上桌子后仅容两个人经过，在成都望平街香香巷这样一条藏匿于现代都市中的小巷子里，火锅、哑巴兔、重庆耗儿鱼、鸡蛋仔、泰国菜……各种美食从巷头延伸到巷尾，氤氲的香气将四方食客包围，在灯光的映衬下，热闹非凡。

在香香巷，不少食客在一家名叫“早安曼谷”的泰国菜餐馆前打卡留念。8年前，“早安曼谷”落户香香巷，老板李思思亲身经历了这家泰国菜餐馆走红的全过程。李思思说，“随着成都夜间经济不断繁荣，餐馆生意越做越好，我相信这里会越来越好。”

除了夜市美食，这里的夜景也是一大看点。当天色渐暗，渐次亮起的红灯笼令香香巷的气氛更为温馨，各具特色的店铺招牌在灯光下格外显眼，吸引着一拨又一拨游客驻足拍照。

香香巷所在的成华区相关负责人表示，依托夜间经济之势，成华区还会继续引进成都最具特色的美食，同时发展体验型、主题型、休闲型、智能型等消费新模式，打造香香二巷、香香三巷、祥和里等更多饮食消费场景。

晚间7时许，记者来到位于北京五棵松地铁站附近的华熙LIVE特色商街，街区人头攒动，热闹无比，随处可见标识着“深夜食堂”以及参与延长营业到凌晨2时的商家商标。晚间10时半，早就过了餐饮高峰期，一家烧烤类餐厅外还排着20多桌等待就餐的客人。

今年北京市商务局发布了《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》，华熙LIVE·五棵松是北京市重点打造的首批4个“夜京城”地标之一。为了繁荣夜间经济，这里推出了一系列措施。其中最为直观的，是改造升级“深夜食堂”街区，营业时间由22时延长到24时，更有部分商户营业至凌晨2时。

“以前到这个时间点，我们基本上开始关门做清洁了。”在街区内经营着一家湘菜馆的马超说，最初延长营业时间时客人少，收支只能勉强持平。现在客人逐渐增多，餐馆收益也不错。

深夜食堂，特色餐饮与服务，给人们带来了暖胃更暖心的夜间消费体验。截至目前，成都香香巷以及二、三巷的入驻商家中，营业时间超过凌晨2时的有10余家，日均客流量达到1万人次，总营业额自9月30日改造升级重新开街以来增长45%；而在北京华熙LIVE特色商街的134家商业企业中，已有68家餐饮、书店、酒吧、咖啡馆等将营业时间延长到凌晨2时，7月以来客流量日均达5万人次，同比增长40%，月销售额同比增长30%。

在发展夜间经济的过程中，传统商业的努力与改变，打破了原有的局限，更好满足了消费者的需求，助推了一座又一座精彩“不夜城”的诞生与繁荣。

繁荣的同时，城市总体设计与引导不能落下。“下一步，应积极引导多元化发展，对于中心城区和郊区，针对不同目标消费群体和消费需求，以及各区不同业态特点，进行总体规划，布局各异，业态齐全，把夜间经济打造成城市经济发展的新名片。”上海市流通经济研究所副所长张丽媛建议。

（朱小路参与采写）

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 10 版）

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