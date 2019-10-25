企业“创新蜕变”提升中国经济内力

作为经济的基本细胞，企业经营状况是观察宏观经济运行的重要“晴雨表”。企业有活力，市场就有朝气，中国经济就有动力。当前，尽管国内外形势错综复杂，但从微观端看，企业业绩增速保持韧性，盈利状况正探底回升，风险因素不断释缓。同时，各类企业转型和技术升级持续推进，新动能孕育进一步加快，推动中国经济更好实现高质量发展。

上市公司三季报显露韧性

当前，A股上市公司正在进入三季报的密集披露期。从业绩预披露和三季报的情况来看，上市公司尤其是中小创上市公司企业盈利的探底回升，已经成为大概率事件。

WIND统计数据显示，截至记者发稿，沪深两市共计有812家上市公司公布了2019年三季报。数据显示，前三季度上述812家上市公司共计实现营业收入4.75万亿元，同比增长11.75%，实现归属于母公司股东的净利润4184亿元，同比增长14%。812家上市公司中，有525家净利润同比实现增长，有753家实现盈利。从已经披露三季报的情况来看，今年前三季度，上市公司的经营仍然有望保持平稳。

申万宏源证券研究指出，从预披露的情况来看，A股三季度盈利增速有望保持韧性。预计整体A股样本2019年前三个季度的利润累计增速分别为7.3%、5.7%和6.4%，三季度较二季度呈现小幅上行趋势。从单季利润增速来看，创业板和创业板指三季度预期利润增速分别为30.3%和19.3%，分别较二季度大幅上升58.9和18.6个百分点，其中创业板单季增速是自2018年一季度以来首度转负为正且实现大幅正增长。

中信建投证券研究则指出，2019三季度中小板利润累计同比为11.91%，环比中报增速大幅提升近21个百分点。由于中小企业板披露样本覆盖比例接近50%，样本分析结果具有一定的代表性，因此三季度中小板真实业绩增速整体有望改善。

从中央企业的经营情况来看，企稳回升的迹象也较为明显。来自国资委的数据显示，前三季度，中央企业累计实现营业收入22.1万亿元，同比增长5.3%，连续7个月保持在5%以上。在利润方面，前三季度，中央企业坚持瘦身健体提质增效，累计实现净利润10567亿元，同比增长7.4%，效益增速比前8个月加快0.5个百分点，连续两个月回升，企稳迹象明显。

前海开源基金首席经济学家杨德龙对《经济参考报》记者表示，从目前的情况来看，大中小企业的经营分化较为明显。分行业看，金融、消费类行业盈利增速较高，在科技领域，电子、通信、生物医药等行业增速较高。相对来说，工业企业的业绩压力仍然较大。对于中小企业而言，今年来的减税降费大幅降低了企业的税费压力，但在经营层面仍面临较大压力，需要进一步的政策支持。

研发投入强度持续加大

上市公司在整体经营保持稳定的同时，另一个值得关注的现象是，不少企业正在不断地通过增加研发投入来提升自身的技术水平和核心竞争力。

从科创板上市企业的情况来看，来自上交所的数据显示，科创板首批28家上市企业今年上半年研发费用占收入比平均为13%，其中5家公司研发费用占比超过20%。WIND统计数据显示，截至目前，科创板已受理的165家企业中，研发支出整体达到153.98亿元，其中研发支出占营业收入比例达到10%以上的就有73家，5%以上的有128家。来自深交所的数据显示，目前深市共有战略性新兴产业公司989家，今年上半年，863家战略性新兴企业实现盈利，占比超87%。深市战略性新兴产业公司上半年共投入研发资金1301.32亿元，同比增长30.21%，平均研发强度达5.59%，高于市场平均水平。

中央企业方面，国资委表示，今年以来中央企业加快关键核心技术攻关，强化自主创新，持续加大研发投入力度。从行业来看，电网企业加快了国产关键组部件的验证和挂网运行，研发投入同比增长39.2%，通信企业积极推进IPV6规模部署，有序推进北斗系统在5G基站应用，研发投入同比增长80.3%。前三季度，中央工业企业新产品产值达1.3万亿元，占中央工业企业总产值的比重为12.3%。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对《经济参考报》记者表示，中国企业已经走过了规模扩张的阶段，正在通过科技创新在高科技领域站住脚，从研发和创新来看，其核心竞争力正在不断提高。海通证券研究则指出，截至2018年，我国研发投入强度已经升至2.19%。单位GDP下的研发支出在稳定上升，我国建设创新型国家正在加速。其中，制造业企业研发投入强度自2011年的0.78%增长至2017年的1.14%。

新技术新业态快速成长

企业层面核心技术和研发能力的不断增长，在提升了自身核心竞争力的同时，也正在激发中国经济增长的新动能。来自国家统计局、工信部的数据均显示，今年前三季度，我国高新技术制造业投资、战略性新兴服务业企业营收等均保持高速增长，中国经济新动能正在不断孕育，经济发展的引擎也正在不断进化升级。

工信部数据显示，前三季度我国高技术制造业投资同比增长12.6%，制造业技术改造投资增长8.9%，均明显快于制造业2.5%的投资增速；工业战略性新兴产业和高技术制造业增加值同比分别增长8.4%和8.7%，增速分别快于规模以上工业2.8个和3.1个百分点。国家统计局数据显示，今年1至8月，我国规模以上战略性新兴服务业、高技术服务业和科技服务业企业营收同比分别增长12.1%、11.9%和11.6%，增速快于全部规模以上服务业企业营收增速。

同时，随着5G网络布局加快，我国数字化、信息化、智能化的新产品新业态不断涌现。1至8月，全国移动互联网接入流量达到776.8亿GB，同比增长96.5%。规模以上互联网生活服务平台、互联网搜索服务、基础软件开发营收同比分别增长27.3%、24.8%和20.1%，均实现20%以上的较高增速。日前在乌镇发布的《中国互联网发展报告2019》显示，2018年中国数字经济规模达31.3万亿元，占国内生产总值比重达34.8%，已成为中国经济增长新引擎。（记者 吴黎华 北京报道）

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