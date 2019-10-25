快递网点乡镇覆盖率达95%

本报北京10月24日电 （记者李心萍）记者23日从国家邮政局获悉：“快递下乡”工程取得重大进展。截至目前，快递网点覆盖乡镇超3万个，覆盖率达95%，26个省份实现快递网点乡镇全覆盖。其中，贵州实现快递网点乡镇全覆盖，新疆的覆盖率一年内提升了30%以上。
“十三五”以来，累计改造邮政网点4245处，改造危旧县局233处，更新和新增邮政和投递车辆10760辆，总投资约36亿元。截至目前，55万多个建制村的村民足不出村就可以收到邮件包裹，基本实现“村村直通邮”。服务下沉，为农产品上行插上翅膀。数据显示，今年前三季度，823个贫困县（已脱贫433个，未脱贫390个）收投快递业务量超39.24亿件，农村寄递实现从“寄包裹”到“产包裹”的转变。
《 人民日报 》（ 2019年10月25日 02 版）
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
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