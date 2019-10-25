人民网>>财经

中国营商环境全球排名跃升至第三十一位

2019年10月25日07:54  来源：人民网－人民日报
 

本报北京10月24日电  （记者曲哲涵）北京时间10月24日上午10时，世界银行正式发布《2020营商环境报告》。报告显示，我国营商环境总体得分77.9分（即中国达到了全球最佳水平的77.9%），比上年上升4.26分；排名跃居全球第三十一位，比去年提升15位。我国已连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。

在世界银行10项评估指标中，中国有8项指标排名上升，比去年多1项。其中，办理建筑许可排名提升88位至第三十三位，保护中小投资者排名提升36位至第二十八位，办理破产排名提升10位至第五十一位，跨境贸易排名提升9位至第五十六位，纳税排名提升9位至第一百零五位，获得电力提升两位至第十二位，执行合同排名提升1位至第五位，开办企业排名提升1位至第二十七位。

按照党中央、国务院决策部署，今年以来，国务院职能转变协调办、财政部会同司法部等十余个有关部门和京沪两市政府，对标国际先进、对接国际通行规则，于年初制定专项改革任务台账，明确改革目标、责任部门、时间节点。截至目前已完成了130余项改革举措，在保护中小投资者、办理建筑许可等体制机制改革方面实现了重大突破，进一步增强了我国营商环境的国际竞争力。

财政部表示，下一步将继续会同有关部门和参与全球评估的地方政府，深入贯彻新发展理念，大力度深化改革、扩大开放，坚持市场化、法治化、国际化原则，朝着建设国际一流营商环境的目标不断前行。

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 03 版）

(责编：车柯蒙、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved