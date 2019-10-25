“中国开放的脚步从未停止”

世界银行北京时间10月24日发布的《2020营商环境报告》显示，由于大力推进改革，中国营商环境在全球190个经济体中排名第三十一位，较去年的第四十六位大幅提升，连续两年入列全球营商环境改善幅度最大的十大经济体。接受本报记者采访的世界经济领域专家学者表示，近年来中国营商环境显著改善，正成为越来越有吸引力的投资目的地。

“瞩目成就源于中国政府在营商环境领域的全面改革”

作为世行每年一次的旗舰报告，《2020营商环境报告》追踪了截至2019年5月1日之前一年内世界范围内的经济监管改革，记录下全球115个经济体实施了294项改革促进商业活动。

报告说，中国在开办企业、办理建筑许可等8个领域的改革取得突出进展。例如，中国简化了办理建筑许可和获得电力的流程、缩短了审批时间。

世界银行中国局局长芮泽说：“中国为改善中小企业的营商环境作出了巨大努力，保持了积极的改革步伐，在多项营商环境指标上取得了令人赞许的进步。”

世界银行高级经济学家马钦对本报记者表示：“过去两年，中国在优化营商环境方面取得了巨大成功，从两年前的第七十八位上升至现在的第三十一位，瞩目成就源于中国政府在营商环境领域的全面改革。”

耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇对本报记者表示，中国在改善营商环境方面的进步令人鼓舞，特别是在培育新企业方面，中国的排名更高。正如报告所指出的那样，中国政府在支持初创企业方面收获实效，这是中国专注于技术创新的表现。

彭博社报道认为，在世界银行全球营商环境排名中，中国超越了法国，这一转变凸显了发展中经济体追赶的趋势。“中国政府为提升营商环境所作的努力，进一步提高了中国经济的竞争力”。

英国《金融时报》网站文章称，中国通过推动政府服务数字化改善了营商环境。

日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之在接受本报记者采访时表示，中国营商环境改善速度之快、幅度之大，令人惊叹，这反映出中国在法律、规则、基础设施等方面持续发力，得到了世界银行的认可。

中欧数字协会创始人克劳迪娅·维尔诺蒂对本报记者表示，自2018年以来，包括世界银行、国际货币基金组织等在内的国际机构纷纷对中国营商环境的改善给予积极评价，这表明国际社会对中国所作出的努力有着共识。

“营商环境改善将有助于推动中国经济高质量发展”

近日，中国发布了首部针对营商环境优化的行政法规《优化营商环境条例》。该条例总结了近年来我国优化营商环境的经验和做法，将实践证明行之有效、人民群众满意、市场主体支持的改革举措用法规制度固化下来，对标国际先进水平，从完善体制机制的层面作出了相应规定。

马钦说：“我们对中国政府进一步优化营商环境的举措表示欢迎。”他指出，北京和上海已经实施了大量的突破性改革，这两个城市的成功经验有望在中国其他城市推广。“中国在获得信贷、跨境贸易等营商环境指标方面仍有提高潜力，营商环境改善将有助于推动中国经济高质量发展。”

新加坡国立大学法学院亚洲法律研究所所长王江雨对中国营商环境排名大幅提高并不意外，他在接受本报记者采访时表示，中国近年来在改善营商环境方面持续发力，这次排名的大幅提升，体现了中国政府对此的高度重视和有力举措。《优化营商环境条例》的出台，有助于从法律上保障在中国的创业和交易，推动政府角色转变，“这是一项具有长远意义的改革举措”。

韩国中国经营研究所所长朴胜赞向本报记者表示，在营商环境方面，继外商投资法后，中国刚又通过了《优化营商环境条例》，这将吸引更多的高端技术企业来华投资，并和中国企业共同研发，促进中国经济朝着高质量发展的方向迈进。

维尔诺蒂参加了刚在浙江乌镇举行的第六届世界互联网大会。她表示，近年来中国政府推出了一系列结构性改革措施，这显示了中国政府的改革决心，同时也让国际社会对中国经济的长远发展更加期待。

“中国扩大开放对世界经济的稳定和发展具有重要意义”

当前，贸易保护主义抬头，全球经济增长预期不断下调。马钦表示，中国是全球经济增长的主要引擎之一，营商环境改善有助于中国经济增长，也将对全球经济发展产生积极影响。“世行的跨境贸易指标显示，中国正在努力降低从国外进口商品的成本，这表明了中国进一步扩大开放的决心。”

长谷川克之认为，“随着不断推动结构性改革，中国正在把挑战化为机遇。中国不断改善营商环境，采取了诸如放宽监管、开放市场、推动结构性改革等措施。中国扩大开放对世界经济的稳定和发展具有重要意义。”

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏对本报记者表示，中国在优化营商环境方面的努力，体现了中国政府尊重和维护国际规则，实现贸易自由化和投资便利化的决心，还将进一步为外国投资者在华投资提供方便，减少世界经济体之间的贸易投资摩擦，推进世界经济全球化的进程。

日本欧力士集团专务执行董事伏谷清在接受本报记者采访时表示，该公司从上世纪80年代起进入中国，对中国营商环境的改善和提升深有感触。从相关法令的颁布，到各级政府的身体力行，深深体会到中国政府对营商环境的重视。良好的营商环境，对中外企业来说是共赢的，将创造更加开放的市场环境，为更多的外资企业来华发展提供选择。“中国开放的脚步从未停止，我们深切感知到中国对外开放的坚定决心。”

（本报北京、华盛顿、东京、曼谷、首尔、布鲁塞尔10月24日电 记者王慧、吴乐珺、刘军国、林芮、马菲、郑彬）

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 03 版）

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