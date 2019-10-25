商务部：前9月我国服务外包实现较快发展

24日，商务部发布的服务外包数据显示，1至9月我国服务外包规模持续较快发展。据商务部业务统计，前9个月我国企业签订服务外包合同额8864亿元人民币，执行额5953.2亿元，分别增长4.4%和12%，实现持续较快发展。其中，承接离岸服务外包合同额5380.4亿元，执行额3612.3亿元，分别增长11%和11.2%，成为服务贸易减逆差的重要手段。

在规模稳增长的同时，我国服务外包还实现了结构的进一步优化。数据显示，管理咨询服务、测试服务、互联网营销推广服务、信息技术解决方案服务、电子商务平台服务、检验检测服务等新兴生产性服务外包业务快速增长，1至9月离岸执行额分别为12.8亿元、130亿元、19.5亿元、20.5亿元、42.7亿元和48.1亿元，分别增长70.1%、63.2%、59.3%、49.2%、49.7%和26.3%。新一代信息技术开发应用服务快速发展，1至9月离岸云计算服务同比增长195%。

商务部研究院国际服务贸易研究所研究员李西林在接受《经济参考报》记者采访时表示，在全球经济贸易受“逆全球化”袭扰和贸易摩擦拖累的背景下，我国服务外包依然保持了较快发展速度，并在结构上呈现不断优化的趋势，尤其是管理咨询服务、电子商务平台服务等新兴生产性服务外包业务实现快速增长。既为稳就业、稳外贸发挥了积极作用，又为经济高质量发展培育了新要素、注入了新动能。（记者 王文博 北京报道）

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