商务部：前9月我国服务外包实现较快发展

24日，商务部发布的服务外包数据显示，1至9月我国服务外包规模持续较快发展。据商务部业务统计，前9个月我国企业签订服务外包合同额8864亿元人民币，执行额5953.2亿元，分别增长4.4%和12%，实现持续较快发展。其中，承接离岸服务外包合同额5380.4亿元，执行额3612.3亿元，分别增长11%和11.2%，成为服务贸易减逆差的重要手段。
在规模稳增长的同时，我国服务外包还实现了结构的进一步优化。数据显示，管理咨询服务、测试服务、互联网营销推广服务、信息技术解决方案服务、电子商务平台服务、检验检测服务等新兴生产性服务外包业务快速增长，1至9月离岸执行额分别为12.8亿元、130亿元、19.5亿元、20.5亿元、42.7亿元和48.1亿元，分别增长70.1%、63.2%、59.3%、49.2%、49.7%和26.3%。新一代信息技术开发应用服务快速发展，1至9月离岸云计算服务同比增长195%。
商务部研究院国际服务贸易研究所研究员李西林在接受《经济参考报》记者采访时表示，在全球经济贸易受“逆全球化”袭扰和贸易摩擦拖累的背景下，我国服务外包依然保持了较快发展速度，并在结构上呈现不断优化的趋势，尤其是管理咨询服务、电子商务平台服务等新兴生产性服务外包业务实现快速增长。既为稳就业、稳外贸发挥了积极作用，又为经济高质量发展培育了新要素、注入了新动能。（记者 王文博 北京报道）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】