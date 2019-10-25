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网络平台 开辟夜间新市场（链接）

本报记者  王明峰  贺  勇

2019年10月25日08:12  来源：人民网－人民日报
 

晚上8点刚过，外卖小哥岳伟又来到成都天祥广场，他已经记不清有多少次在这里等待取餐的顾客。“大概从去年开始，这里的外卖单变得特别多，我每天都会接到。”岳伟说，自己在这里送过最晚的订单是晚上10点多，面、米线这样简单的夜宵最受加班一族的青睐。

岳伟的感受得到了数据的印证。由饿了么口碑统计的《成都夜经济数据报告》显示，今年上半年，成都夜晚外卖订单同比增长近70%。

在千里之外的北京，也交出了不俗的成绩单。据饿了么口碑、北京本地生活研究中心推出的《2019北京餐饮消费趋势报告》显示，今年上半年北京夜宵外卖订单同比增幅高达77%。

相比夜间点外卖，夜间用药的需求更急迫。在一系列利好政策催生下，多家企业抢占“风口”，开通了24小时送药服务，满足消费者的应急需求。在北京，市民下单只需打开手机相关应用，搜索药品名或症状，即可享受夜间送药的便民服务。

除此之外，越来越多人开始在夜晚下单水果、超市商品等非餐商品。《成都夜经济数据报告》显示，今年以来，成都人夜间购买药品、鲜花和宠物用品的订单量同比增长均在5倍上下，便利店和水果夜晚订单量分别增长279%和182%。

在发展夜间经济的过程中，网络技术的进步打破了传统的时间、地理局限，更好地满足了消费者的需求，成为挖掘夜间经济新增长点的助推器。

《 人民日报 》（ 2019年10月25日 10 版）

(责编：车柯蒙、庄红韬)
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