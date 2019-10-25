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前9月全国发行地方政府债券41822亿元

地方债发行呈现进度更快、期限更长、成本更低等特征

2019年10月25日08:15  来源：经济日报
 

　　本报北京10月24日讯 记者董碧娟报道：财政部24日发布数据显示，2019年1月至9月，全国发行地方政府债券41822亿元。其中，发行一般债券16676亿元，发行专项债券25146亿元；按用途划分，发行新增债券30367亿元（包括新增一般债券9070亿元、新增专项债券21297亿元），发行置换债券和再融资债券（用于偿还部分到期地方政府债券本金）11455亿元。

　　从当月发行情况看，2019年9月，全国发行地方政府债券2196亿元。其中，发行一般债券566亿元，发行专项债券1630亿元；按用途划分，发行新增债券1416亿元（包括新增一般债券176亿元、新增专项债券1240亿元），发行置换债券和再融资债券780亿元。

　　2019年1月至9月，地方政府债券平均发行期限10.0年，其中一般债券11.8年，专项债券8.8年；地方政府债券平均发行利率3.46%，其中一般债券3.52%，专项债券3.42%。

　　2019年9月，地方政府债券平均发行期限14.4年，其中新增债券13.5年，置换债券和再融资债券16.1年；地方政府债券平均发行利率3.52%，其中新增债券3.49%，置换债券和再融资债券3.57%。

　　据了解，经第十三届全国人民代表大会第二次会议审议批准，2019年全国地方政府债务限额为240774.3亿元。其中，一般债务限额133089.22亿元，专项债务限额107685.08亿元。

　　截至2019年9月末，全国地方政府债务余额214150亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务118985亿元，专项债务95165亿元；政府债券211423亿元，非政府债券形式存量政府债务2727亿元。地方政府债券剩余平均年限5.1年，其中一般债券5.0年，专项债券5.2年；平均利率3.53%，其中一般债券3.53%，专项债券3.53%。

　　财政部预算司副司长郝磊此前介绍，今年以来新增地方政府债券发行和使用效果十分明显。截至2019年9月末新增地方政府债券基本发行完毕，同时使用进度达90%。

　　郝磊介绍，今年新增地方政府债券发行和使用主要有四方面特点。

　　一是进度更快。今年9月份已将新增债券额度基本发行完毕，比去年提前了两个月。

　　二是期限更长。2019年新增债券平均发行期限8.9年，比2018年的6.3年延长2.6年；其中，10年期及以上发行12385亿元，占比40.2%；特别是30年期从去年的1只20亿元扩大到今年的34只1594亿元。

　　三是成本更低。在财政货币政策协同作用下，2019年新增债券平均发行利率3.42%，比2018年的3.87%下降45个基点。

　　四是有利于扩大有效投资。根据地方上报数据分析，2019年新增债券资金超过四成用于在建项目，重点支持铁路、公路、港口等交通基础设施，以及生态环保、养老、教科文卫等社会事业，有利于扩大有效投资，推动实现全面建成小康社会目标。（董碧娟）

(责编：车柯蒙、庄红韬)
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