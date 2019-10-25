进一步优化稳增长的经济结构

当前，世界经济增速放缓，国际贸易备受保护主义困扰，国内经济下行压力较大。确保经济持续平稳健康发展，必须科学把握经济形势，抓好发展这个第一要务。尤其是要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置，进一步向改革开放创新要动力，持续优化稳增长的经济结构。

今年前三季度，总的来看，国民经济运行平稳，经济结构持续优化，民生福祉不断改善。但同时也要清醒看到，经济增速有所放缓：一季度增长6.4%，二季度增长6.2%，三季度增长6.0%。尤其是一些先行指标和国际机构对世界经济前景的预测并不乐观。比如，国际货币基金组织（IMF）下调全球增长预测。也有人据此表示担忧，外部环境严峻复杂和不确定性因素增多，是否会对我国经济增长产生不利影响？对此，我们认为，还需做进一步综合分析。

首先，从全球范围看，经济增速放缓是大趋势，中国经济并非世外桃源，增速放缓并不意外。我国前三季度经济增速为6.2%，比上半年放缓0.1个百分点。对于这种小幅放缓，完全不必过度解读。更需关注的是，在全球经济总量一万亿美元以上的经济体中，6.2%的增速仍是最快的高增长。这是我们坚定信心、保持战略定力的客观基础所在。

其次，从国内看，尽管外部环境复杂严峻，经济增长有所放缓，但支撑国内经济增长的有利因素依然很多。概括起来，主要是服务业支撑能力不断增强、消费潜力不断释放、转型升级态势持续发展、政策效果持续显现。数据显示，前三季度，服务业增加值增长速度为7%，服务消费的增长速度超过10%，最终消费支出对经济增长贡献率保持在60%以上，1月至9月高技术产业投资、社会领域投资增长速度都在13%以上，等等。由此表明，当前稳增长具有可靠的经济结构予以支撑。这是稳增长不可或缺的动力来源。

不过，还需强调的是，下一阶段，由于世界经济延续放缓趋势是个大概率事件，我们绝不可因眼前成绩而放松对经济下行压力的高度警惕。说到底，就是要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持底线思维、问题导向，更加积极稳妥地处理好近期增长与长期发展的辩证关系，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。一方面，要着力做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，加大逆周期调节力度，狠抓各项政策落实落地。另一方面，要持续深化供给侧结构性改革，进一步向改革开放创新要动力。通过不断优化稳增长的经济结构，增强经济发展韧性；通过全要素生产率的不断提升，减少对要素规模扩张的依赖，力促经济转型升级，实现高质量发展。（平 言）

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