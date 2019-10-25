去年跨境电商零售进出口202.8亿美元

23日，商务部部长钟山向十三届全国人大常委会第十四次会议，作关于加快外贸转型升级推进贸易高质量发展工作情况的报告时，谈到2018年跨境电商零售进出口202.8亿美元，同比增长52.3%。下一步将“促进贸易新业态发展，推进跨境电子商务综合试验区建设，复制推广成熟经验做法”。

如何促进贸易新业态发展，培育外贸新增长点？23日，本次全国人大常委会会议分组审议报告时，有委员建议，支持外贸新业态、新模式在科创板上市；还有委员建议“潜移默化地输出我们的规则和标准”。

1 主动参与国际规则体系建设

全国人大财政经济委员会委员骞芳莉表示，据中央网信办的统计，2018年我国数字经济规模已经达到31.3万亿元，占GDP的比重已经达到了34.8%，成为经济发展的重要驱动力。在数字技术应用创新方面，我国已经实现了从跟跑到并跑、领跑的转变（我们在技术应用方面现在是全球领先，但是技术创新还不及美国等国家）。“我国应立足产业优势，主动参与数字经济国际规则体系的建设。支持企业层面参与建设全球性的跨境贸易服务基础设施，探索形成贸易领域新的商业规则，支持我国数字经济企业在海外的兼并收购。潜移默化地输出我们的规则和标准。如阿里巴巴在土耳其收购了一个叫Trendyol的电商企业，现在都在采用阿里的技术标准及规则”。

2 支持新业态科创板上市

全国人大财政经济委员会副主任委员刘新华表示，报告提出将“拓宽人民币跨境投融资渠道”，这句表述之后还应增加“进一步加大金融对服务贸易的支持力度，完善出口信贷机制，支持符合条件的外贸企业在资本市场上市融资、兼并重组，支持外贸新业态、新模式在科创板上市，拓展我境外企业在境外融资的路径”表述，“充分利用资本市场，鼓励外贸企业做大做强。特别是支持符合条件的外贸企业的新业态、新模式在上海证券交易所的科创板上市。一些新的贸易方式，特别是数字贸易方式之类企业在科创板上市后应该会得到充分的发展”。

3 打造跨境电子商务集聚区

委员王宪魁建议完善跨境电子商务政策和监管体系，推动外贸企业与跨境电子商务平台对接，打造一批跨境电子商务集聚区，“在物流配送和物流吸引上发挥电子商务平台的作用，集装箱卸不下来拿它当仓库不行，集装箱得提高周转率。但是集装箱卸下来之后，空箱率高了也不行，需要国家相关部门牵头，各大公司和地方配合协作，上下联动，各部门之间配合”。

4 外贸新业态要突破发展瓶颈

委员李钺锋则提出，在深圳、重庆等地调研了解到，外贸转型升级确实还面临一些较为典型的困难和问题，外贸新业态发展面临瓶颈，在外贸综合服务企业中较为明显，“在深圳调研中，有外贸综合服务企业反映，银行融资授信时大都以进出口规模作为重要参考，但这些行业具有轻资产的特点，进出口业务的下滑就直接导致银行收紧了授信额度，致使企业开拓业务难度更加加大。据了解，1-8月，深圳外贸综合服务企业进出口2558.5亿元，下降18.6%，前十大外贸综合服务企业中仅3家实现进出口增长，有2家降幅超过30%。在重庆调研了解到，重庆也存在供应链业务和供应链金融脱钩的问题，尤其是在国际贸易通道构建、现货期货配比运用、供应链金融产品设计等方面的金融支持力度不够，一定程度影响到外贸新业态的发展”。

5 把中国标准推向“一带一路”

委员赵宪庚说，下一步的外贸工作主要是把我们的产品、我们的技术、我们的服务推出去，走到国际市场上去。“怎么能够推出去？这里面非常重要的就是，要重视标准的工作。因为标准是这些产品、技术、服务推出去的通行证，如果对这个工作重视不够的话，对外贸工作是不利的。”

赵宪庚认为，我国目前主要还是国家标准、行业标准、地方标准较多，团体标准占的比重比较低，“因为新的标准化法实施也没几年，团体标准化在新的标准化法里增加进来了，以前是没有的。而要跟国际市场打交道，其实主要是靠团体标准，所以在这方面，希望政府部门和国企、央企能够更加重视。我们在调研过程中了解到，民营企业是非常重视的，但是国企、央企，包括政府部门的重视是不太够的。比如说，下一步重点工作深入推进‘一带一路’建设，推动对外承包工程带动装备、技术和服务出口，其实要对外承包工程带动装备、技术和服务出口，必须要靠标准的支撑，尤其在‘一带一路’沿线国家，要把中国标准推出去，这样你的装备、技术和服务才能够为别人所接受”。

6 要适应现在全球化要求

委员冷溶：在百年未有之大变局情况下，在国际环境和国内发展条件都发生重大变化的历史背景下，怎样保持我国外贸传统优势，加快培育竞争新优势，这就是我们现在发展面临的重大问题。像这样的大问题要专门进行研究。现在的情况发生了很大变化。过去全球化相对层次较低，我们进入WTO的时候，还是做了很大让步，当时也担心会有问题，结果进去以后，实际上对我们发展是非常有利的，反过来也促进了我国国内的改革。全球化趋势不可逆转，现在所谓的逆全球化，无非是全球化达到了一个新的高度，我们之所以提出要高质量发展，在外贸上，就是说要适应现在全球化的要求，也要向高质量的方向发展。仅仅说我们需要推动更加开放、更加包容、更加普惠，恐怕还不行，还要拿出实实在在的措施。现在全球化提高了门槛，我们怎么样去适应提高了的门槛？我们现在还是发展中国家，一方面我们有些东西已经进入了这个门槛，但是很多方面又是没有进入这个门槛。我们一方面是面对发达国家，这个传统优势不能放弃，但是另一方面我们又开拓了“一带一路”的这些国家，我们确实是全方位开放，世界也确实分不同层级。这些问题都要深入分析。

新京报首席记者 王姝

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