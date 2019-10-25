财政部：我国纳税指标全球排名稳步上升 减税降费效果显现

人民网北京10月25日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日上午举行“对标国际先进经验持续优化营商环境”吹风会，财政部副部长余蔚平表示，我国的纳税指标排名由2016年的全球第131位上升至2019年第105位，今年以来，财政部坚决贯彻落实党中央、国务院关于更大规模减税降费的决策部署，各项减税降费措施落实有力，效果正在逐步显现。

余蔚平表示，得益于减税降费政策效应的不断释放以及纳税便利化水平的持续提高，我国的纳税指标排名正处于一个稳步上升的通道。世界银行在今年的《全球营商环境报告》中用大段篇幅高度肯定了中国在压缩纳税次数、耗时，降低小型微利企业所得税率等方面推出的一系列改革政策。

余蔚平介绍，今年以来，财政部坚决贯彻落实党中央、国务院关于实施更大规模减税降费的决策部署，会同有关部门迅速出台5个方面的减税降费具体政策措施，包括深化增值税改革、小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除、降低行政事业性收费和政府性基金等政策，并积极推动各项政策措施切实落实到位。从目前各方面反映的情况看，减税降费实施效果良好，社会普遍反映今年实施的综合性、一揽子减税降费政策是最直接、最有效也是最公平的惠企措施。各项减税降费措施落实有力，效果正在逐步显现，主要体现在以下几点：

一是初步实现了制造业等主要行业税负明显降低、建筑业和交通运输业等行业税负有所降低、其他行业税负只减不增的“三个确保”要求。

二是坚持普惠性减税与结构性减税并举，聚焦减轻小微企业税负，重点支持了民营和小微企业发展。

三是企业减税红利再投资比例上升，有力促进了企业加大研发投入。

四是激发了市场主体活力，有力增强了市场信心和经济增长后劲。

五是在减税降费等多重因素作用下，全国居民人均可支配收入增加，居民消费活力提升。

“下一步，财政部将加强与有关部门协同配合，继续密切关注各行业税负变化，及时研究解决企业反映的突出问题，确保减税降费措施落实到位。同时，将对政策的实施效果进行评估，并根据评估的结果完善有关政策措施，推动减税降费政策发挥更好的效益。”余蔚平说。

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