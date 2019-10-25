对标国际先进经验 我国营商环境持续优化

人民网北京10月25日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日上午举行“对标国际先进经验持续优化营商环境”吹风会，财政部副部长余蔚平对中国优化营商环境的经验做法，以及下阶段进一步优化营商环境的重点工作进行了介绍。

对标国际先进水平优化营商环境

“打造市场化、法治化、国际化营商环境，是做好‘六稳’工作、实现高质量发展的重要抓手。”余蔚平表示，面对复杂的国内外经济形势，近年来，全国各省市自治区、各有关部门大力推进“放管服”改革、持续优化营商环境，进一步解放和发展生产力。聚焦市场主体关切和短板弱项，瞄准国际一流水平，推出了大量务实有效的改革举措。

余蔚平介绍，今年我国优化营商环境的改革力度更大、精准度更高、节奏更快。国务院职能转变协调办、财政部会同司法部等十余个部门和京沪两市政府，根据去年世界银行评估结果，逐项梳理了我国营商环境存在的56项主要失分点，对标国际先进、对接国际通行规则，于年初制定专项改革任务台账，明确改革目标、责任部门、时间节点。目前，已按时保质地完成了百余项改革举措，进一步增强了我国营商环境的国际竞争力。

“与此同时，我们进一步加大了最新的政策实施和宣传力度、一线窗口办事人员的培训力度，确保改革举措全面落地、政策语言简明易懂、办理流程一目了然，大幅提高政策透明度和知晓度，妥善解决政策落地的‘最后一公里’问题，并充满自信地向国际社会展示和宣介中国‘放管服’改革、优化营商环境取得的最新成果。”余蔚平说。

在推进营商环境改革中获得经验

“事实证明，中国优化营商环境改革政策成效经得起市场主体和国际社会的检验。”余蔚平表示，根据世行的最新报告，我国已经连续两年被世行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一，总结成功经验主要有以下三点：

第一，有的放矢，以问题和需求为导向，提高政策举措的精准度。这两年来，我们逐项梳理失分点和市场主体关切，结合国际最佳实际和我国“放管服”改革的总体要求，有针对性地出台具体改革举措，并明确责任单位和完成时限，开展专项督查、确保全面落地，让世行通过企业的政策感受度和满意度对中国的营商环境进行打分评估。

第二，增强改革的系统性和协调性，形成改革合力。世界银行主张全流程改革，为企业提供集约型的便利化服务。这两年来，我们推动相关指标的不同部门之间、部门与地方之间打破政策樊篱，打通数据壁垒，相关流程应并尽并、应减尽减，按为企业群众办好“一件事”的理念，再造流程。

第三，加大改革政策的宣传力度。会同京沪两市政府和有关部门开展了大范围、高密度的政策宣传和解读，组织了数十万人次的专场政策培训，将最新的办理流程、承诺时限广而告之，努力让国内外企业、国际社会看到一个政策更加透明、改革不断前行的中国。

优化营商环境还有很大提升空间

余蔚平介绍，今年，按照党中央、国务院的决策部署，财政部会同国务院职能转变协调办、有关部门及参评城市政府，积极对标国际先进水平，取得了丰硕的改革成果。但与企业和群众的期盼相比还有很大的提升空间。为此，财政部已经会同有关部门和参评城市政府着手研究和启动下一轮的对标国际先进经验、优化营商环境改革工作。

下一阶段，重点要做好两大方面的工作：

一方面是持续推进营商环境便利化改革，按照“一窗、一门、一网”的要求，进一步压缩涉企事项的办理流程、耗时及费用。比如，在开办企业方面，我们将会同有关部门推动参评城市全面应用电子营业执照，将社保登记、公积金账户设立办理等整合纳入“一网通办”平台；在办理建筑许可方面，进一步完善分类审批、分类监管制度，打造覆盖全流程的网上综合受理平台，提高审批和监管效率；在跨境贸易方面，进一步提高通关“无纸化”程度，支持参评城市实施进口船边直提模式；在纳税方面，将依托电子税务局、一网通办、优化纳税申报表等手段，进一步减少企业纳税总耗时。

另一方面是大力推进营商环境法治化建设。今年以来，最高人民法院结合审判实践，针对办理破产、执行合同、保护中小投资者等领域存在的制度性短板，已经出台多项司法解释，进一步提升债权人以及中小投资者的合法权益和话语权，取得了积极的改革成效。近期，国务院专门出台了《优化营商环境条例》，这是在国家层面首次出台优化营商环境的行政条例，进一步加强了营商环境工作的顶层设计。下一步，我们还将根据党中央、国务院，全国人大以及最高人民法院关于法治化营商环境建设的相关改革要求，配合做好相关工作，打造更具国际竞争力的法治化营商环境。

(责编：杨曦、付长超)