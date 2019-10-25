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法国企业热切期待第二届进博会

贾延宁 吕茜

2019年10月25日15:23  来源：中央广电总台国际在线
 

　　第二届中国国际进口博览会将于11月5日-10日在上海举行。法国是本届进博会的主宾国之一。今年法国参加进博会的亮点有哪些？记者10月22日采访了中国驻法国大使馆经商处公使衔参赞高元元女士。

　　2018年11月，世界第一个以“进口”为主题的国家级大型展会——首届中国国际进口博览会在上海成功举行。参展的69家法国企业涉及航空、制药、农产品与食品、工业制造、化妆品等众多优势领域，他们同样收获满满。中国驻法国大使馆经商处公使衔参赞高元元女士介绍说：“从法国来讲，从成交额来讲，位于欧洲的第二位。我们统计了一下，去年有69家企业参展，面积1万多一点，成交额是15.5亿美元，成交产品7个板块都有， 40多个类别都有成交，比如农食、美妆，像欧莱雅、达能这些企业，还有DS（汽车），都有不错的业绩。

　　首届进博会的成功吸引了法国政府和社会各界的更多关注，无论是政府层面还是企业，都希望对进博会有更加深入的了解。对此，高元元女士深有感触：“通过这两年的工作，我觉得法国政府，不管是外交部、经济部、还有像Business France（法国商务投资署）、法国开发署，都非常重视这项工作，也多次和我们进行交流。他们问的一些问题都很具体，说明他们进行了深入的研究，政府层面高度重视这件事，在关心每一个技术细节。”

　　不仅是法国，越来越多的国家开始重视进博会，希望参加这一贸易盛事。据了解，第二届进博会的展会面积从去年的30万平方米增加到33万平方米，截止目前已经有170多个国家和地区以及国际组织、3000多家展商以及40多万家来自世界各地的采购商报名参展。参展的世界500强和行业龙头企业数量超过首届，专业观众和国际采购商比例也进一步提升。

　　今年，法国将以主宾国身份参加第二届进博会。法国企业将带来哪些亮点？高元元女士介绍说：“第二届进博会截止目前（法国）有77家（企业）参展签约，总面积1.2万多（平方米）。企业数量和签约规模都比去年有所提升。特别是今年参展企业由于有开云等这些新的世界一流的企业加入，同时像欧莱雅、达能、乐斯福等等这些（企业）还继续参展。”

　　就在采访即将结束时，又有一家法国企业确定参加第二届进博会，法国企业的热情由此可见一斑。不仅有越来越多的法国企业希望参加进博会，参展企业的结构和质量也发生着可喜的变化：相较于去年，智能及高端装备企业数量有所增加。此外，第二届进博会新设立了品质生活馆。而品质生活正是法国的强项。截止目前已经有15家企业签约，其中开云将打破不参加综合性展览的惯例，携旗下品牌亮相进博会品质生活馆。欧莱雅也将引入旗下高端产品线。

　　日前，法国总统马克龙在与中国国家主席习近平通电话时表示，法国积极支持第二届中国国际进口博览会。据了解，马克龙总统在即将对中国进行的访问中，将会到上海参加进博会相关活动。

(责编：杨曦、付长超)
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