进博会安保实战第一天：智能头盔、水上摩托艇投入使用

“我光荣地参加进博会安保工作。保证不忘初心，牢记使命；忠诚履职，勇于担当；无私奉献，拼搏奋进；严守纪律，令行禁止；再接再厉，决战进博！”洪亮的声音响彻中国国际进口博览会会场——国家会展中心（上海）。
10月23日是第二届中国国际进口博览会安保进入实战阶段第一天，上海公安机关在国家会展中心（上海）举行第二届进博会安保誓师大会，上海市副市长、市公安局局长龚道安向10个安保任务单位代表授“第二届中国国际进口博览会安保战旗”并作动员讲话，来自上海各警种、各公安分局的近2000名民警代表参加大会并郑重宣誓，大会还以视频会议形式开至上海公安机关各基层单位。
高科技装备助力进博安保
记者在现场看到，一批极具科技含量的新型装备将在进博会安保工作中投入使用。
EC-135双发轻型警用直升机——最大起飞重量2910公斤，平均巡航速度260公里/小时，续航时间3.02小时。根据不同的任务需要，配备了数字视频传输仪、强光搜索灯、警用扩音器、医用担架、应急浮筒、救援绞车等机载设备，可执行空中巡逻监控、搜索救援、机降、索降、反恐处突、航拍、医疗急救等实战任务。
警用六旋翼无人机——主要用于大型活动安保，观察现场人流情况、执行案事件现场环境勘查、交通事故现场取证并绘制事故现场图、观察道路交通通行情况，实时拍摄查处交通违法车辆等。
FC1800B--水上摩托艇——尺寸：长3.56米，宽1.23米，高1.23米，重量379千克
性能：大航速110公里每小时（59节），发动机最大功率250马力，采用喷水推进方式，艇上配有海事电台、警报器等特种装备。
主要用于水上救生、突发事件的快速处置工作。近期圆满完成黄浦江水域应急救援演练、水上应急防暴处突应急拉动等任务，具有灵活、方便、快捷、战斗展开快等优点。
穿戴式智能警务终端——穿戴式智能警务终端是一种基于智能超材料技术，以智能头盔等为主要样式，针对公安业务应用场景，集云计算、大数据、物联网、通信、人工智能及增强现实技术于一体的智能化、信息化单警穿戴装备，通过蓝牙连接、语音输入、手动输入等方式操控，对接相关后台系统，可实现移动通信、拍照录像、智能语音、智能图像视频识别等功能，能有效提高民警工作效率并提高佩戴舒适性和安全性。
实现管理无感、安全有感、服务有感
第二届进博会较首届规格更高、规模更大、影响更广。上海公安机关将进一步强化风险管控，不留隐患死角，确保“零差错、零漏洞、零失误”，守牢安全底线。深度运用智慧公安成果，不断丰富智慧安保内涵，把科技伟力转化为强大战力。统筹“保安全、保秩序”与“促发展、惠民生”，做到管理无感、安全有感、服务有感，彰显人民公安为人民的初心。把细致、精致、极致落到各环节，让安全更有保障、交通更加顺畅、服务更有温度、形象更加优良。公安民警将以最旺盛的斗志、最专业的素养，向全世界展示上海公安威武之师、文明之师的良好形象。
据了解，上海市公安局坚持“安全、有序、宽松、尊严、高效”的安保理念，建立健全了第二届进博会安保组织架构和安保方案体系，积极打造智慧安保模式升级版。围绕国家会展中心及周边区域，构筑严密的安保防护圈层，严密落实各项安保工作措施，针对性梯次增强防护强度，全力做好“点”上安保工作。
上海各级公安机关将逐步趋紧趋严安保措施，深入推进“严扫净保”专项行动，持续保持对各类刑事犯罪高压打击态势，不断强化巡逻防控、行业场所管理等社会治安防控力度，持续净化社会面，全力确保社会面治安平稳有序。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】