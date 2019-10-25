进博会安保实战第一天：智能头盔、水上摩托艇投入使用

“我光荣地参加进博会安保工作。保证不忘初心，牢记使命；忠诚履职，勇于担当；无私奉献，拼搏奋进；严守纪律，令行禁止；再接再厉，决战进博！”洪亮的声音响彻中国国际进口博览会会场——国家会展中心（上海）。

10月23日是第二届中国国际进口博览会安保进入实战阶段第一天，上海公安机关在国家会展中心（上海）举行第二届进博会安保誓师大会，上海市副市长、市公安局局长龚道安向10个安保任务单位代表授“第二届中国国际进口博览会安保战旗”并作动员讲话，来自上海各警种、各公安分局的近2000名民警代表参加大会并郑重宣誓，大会还以视频会议形式开至上海公安机关各基层单位。

高科技装备助力进博安保

记者在现场看到，一批极具科技含量的新型装备将在进博会安保工作中投入使用。

EC-135双发轻型警用直升机——最大起飞重量2910公斤，平均巡航速度260公里/小时，续航时间3.02小时。根据不同的任务需要，配备了数字视频传输仪、强光搜索灯、警用扩音器、医用担架、应急浮筒、救援绞车等机载设备，可执行空中巡逻监控、搜索救援、机降、索降、反恐处突、航拍、医疗急救等实战任务。

警用六旋翼无人机——主要用于大型活动安保，观察现场人流情况、执行案事件现场环境勘查、交通事故现场取证并绘制事故现场图、观察道路交通通行情况，实时拍摄查处交通违法车辆等。

FC1800B--水上摩托艇——尺寸：长3.56米，宽1.23米，高1.23米，重量379千克

性能：大航速110公里每小时（59节），发动机最大功率250马力，采用喷水推进方式，艇上配有海事电台、警报器等特种装备。

主要用于水上救生、突发事件的快速处置工作。近期圆满完成黄浦江水域应急救援演练、水上应急防暴处突应急拉动等任务，具有灵活、方便、快捷、战斗展开快等优点。

穿戴式智能警务终端——穿戴式智能警务终端是一种基于智能超材料技术，以智能头盔等为主要样式，针对公安业务应用场景，集云计算、大数据、物联网、通信、人工智能及增强现实技术于一体的智能化、信息化单警穿戴装备，通过蓝牙连接、语音输入、手动输入等方式操控，对接相关后台系统，可实现移动通信、拍照录像、智能语音、智能图像视频识别等功能，能有效提高民警工作效率并提高佩戴舒适性和安全性。

实现管理无感、安全有感、服务有感

第二届进博会较首届规格更高、规模更大、影响更广。上海公安机关将进一步强化风险管控，不留隐患死角，确保“零差错、零漏洞、零失误”，守牢安全底线。深度运用智慧公安成果，不断丰富智慧安保内涵，把科技伟力转化为强大战力。统筹“保安全、保秩序”与“促发展、惠民生”，做到管理无感、安全有感、服务有感，彰显人民公安为人民的初心。把细致、精致、极致落到各环节，让安全更有保障、交通更加顺畅、服务更有温度、形象更加优良。公安民警将以最旺盛的斗志、最专业的素养，向全世界展示上海公安威武之师、文明之师的良好形象。

据了解，上海市公安局坚持“安全、有序、宽松、尊严、高效”的安保理念，建立健全了第二届进博会安保组织架构和安保方案体系，积极打造智慧安保模式升级版。围绕国家会展中心及周边区域，构筑严密的安保防护圈层，严密落实各项安保工作措施，针对性梯次增强防护强度，全力做好“点”上安保工作。

上海各级公安机关将逐步趋紧趋严安保措施，深入推进“严扫净保”专项行动，持续保持对各类刑事犯罪高压打击态势，不断强化巡逻防控、行业场所管理等社会治安防控力度，持续净化社会面，全力确保社会面治安平稳有序。

(责编：杨曦、付长超)