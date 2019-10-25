标识标牌、人工导览、翻译服务 第二届进博会"一流服务"再添保障　

近日，第二届进博会临战综合演练完满完成。在总结演练各项成果的基础上，第二届进博会推出一系列优化措施，力争现场工作人员训练更为有素，服务保障更加周到细致，参展体验更为舒适便捷。

在标识标牌方面，第二届进博会期间，地铁出入口、安检区、登录点等各个重要部位将设置形式多样的标识指引，包括地贴标识、铁马标识、立牌标识和看板标识等。现场总共设有6600余块固定标识（新增600块，优化1200块）和900余块的大会标识；通过连续性的指引，便于展客商在大客流的情况下也能清晰辨别方位，顺利入馆。

哪怕展客商在安检排队时，也可通过“展区分布看板”了解到各展区的信息。

同时，标识标牌中还加入“我在这”“步行距离”等关键信息，进一步提高现场空间感和方位感。此外，在现场重要位置还设置了12块超大型的综合信息看板，全面的呈现展馆平面图、大会功能点位分布、配套现场活动安排等信息。

在人工导览方面，第二届进博会的志愿者多达到5881人，其中负责咨询和引导的志愿者3653人，比首届多50%。通过志愿者进行专业咨询解答和线路引导，配合双语导览手册，将全方位提升展客商观展的指引性和便捷性。

在翻译服务方面，第二届进博会将从增设翻译服务点、增派翻译人员和增加翻译设备等方面着手保障。

首先，翻译人员数量大幅增加：今年展客商预约的翻译人数共有1061名，较首届增长了近20%。同时还将增派180名翻译人员进行现场保障，涉及联合国的6种通用语言和韩语。此外，上海市团委也将在现场的33个咨询处增派80名专职翻译志愿者，其中小语种有60人，包括葡萄牙语和意大利语等。

另外，服务点位和翻译设备也大幅增加：在首届12个翻译服务点位32台翻译机的基础上，在本届增设到83个点位，翻译机也同步增加到83台。翻译机可以提供12种语言的交传翻译服务，为多语种咨询、指引和商务洽谈提供了多重保障。服务过程中，志愿者将进行使用指导。

在亮点打造方面，第二届进博会现场将增设20个中英双语的“进宝机器人”，支持信息广播和查询功能；机器人会自动识别人物并说出欢迎语，就展区分布、活动安排、交通信息等情况提供咨询问答，为现场综合导览的服务工作提供了有力支撑。

(责编：杨曦、付长超)