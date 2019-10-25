人民网>>财经

标识标牌、人工导览、翻译服务 第二届进博会"一流服务"再添保障　

2019年10月25日15:24  来源：www.ciie.org
 

　　近日，第二届进博会临战综合演练完满完成。在总结演练各项成果的基础上，第二届进博会推出一系列优化措施，力争现场工作人员训练更为有素，服务保障更加周到细致，参展体验更为舒适便捷。

　　在标识标牌方面，第二届进博会期间，地铁出入口、安检区、登录点等各个重要部位将设置形式多样的标识指引，包括地贴标识、铁马标识、立牌标识和看板标识等。现场总共设有6600余块固定标识（新增600块，优化1200块）和900余块的大会标识；通过连续性的指引，便于展客商在大客流的情况下也能清晰辨别方位，顺利入馆。

　　哪怕展客商在安检排队时，也可通过“展区分布看板”了解到各展区的信息。

　　同时，标识标牌中还加入“我在这”“步行距离”等关键信息，进一步提高现场空间感和方位感。此外，在现场重要位置还设置了12块超大型的综合信息看板，全面的呈现展馆平面图、大会功能点位分布、配套现场活动安排等信息。

　　在人工导览方面，第二届进博会的志愿者多达到5881人，其中负责咨询和引导的志愿者3653人，比首届多50%。通过志愿者进行专业咨询解答和线路引导，配合双语导览手册，将全方位提升展客商观展的指引性和便捷性。

　　在翻译服务方面，第二届进博会将从增设翻译服务点、增派翻译人员和增加翻译设备等方面着手保障。

　　首先，翻译人员数量大幅增加：今年展客商预约的翻译人数共有1061名，较首届增长了近20%。同时还将增派180名翻译人员进行现场保障，涉及联合国的6种通用语言和韩语。此外，上海市团委也将在现场的33个咨询处增派80名专职翻译志愿者，其中小语种有60人，包括葡萄牙语和意大利语等。

　　另外，服务点位和翻译设备也大幅增加：在首届12个翻译服务点位32台翻译机的基础上，在本届增设到83个点位，翻译机也同步增加到83台。翻译机可以提供12种语言的交传翻译服务，为多语种咨询、指引和商务洽谈提供了多重保障。服务过程中，志愿者将进行使用指导。

　　在亮点打造方面，第二届进博会现场将增设20个中英双语的“进宝机器人”，支持信息广播和查询功能；机器人会自动识别人物并说出欢迎语，就展区分布、活动安排、交通信息等情况提供咨询问答，为现场综合导览的服务工作提供了有力支撑。

(责编：杨曦、付长超)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved