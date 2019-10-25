第二届虹桥国际经济论坛将于11月5日在上海举行

第二届虹桥国际经济论坛将于2019年11月5日在国家会议中心（上海）举行。虹桥国际经济论坛致力于打造全球政商学界共商世界经济重大、前沿、热点问题的高端对话平台，是中国为促进开放合作、互利共赢提供的国际公共产品，也是新时期推动国内经济高质量发展的有效载体。

本届论坛主题为“开放创新，合作共赢”，由商务部和上海市人民政府共同主办，邀请世界贸易组织、联合国开发计划署、联合国贸易和发展会议、联合国粮食及农业组织、联合国工业发展组织和国际贸易中心等国际组织担任合作单位，由中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）承办。论坛包括1场主论坛和5场分论坛，11月5日上午将举行第二届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式（主论坛），下午将同步举行5场分论坛，分别围绕“开放、规制与营商环境”“人工智能与创新发展”“世贸组织改革与自由贸易协定”“数字化时代与电子商务创新发展（暨全球电子商务高峰论坛）”“70年中国发展与人类命运共同体”5个议题展开讨论。

60余位有关国家和地区政要、国际组织负责人、全球商业领袖以及中外知名学者等重量级嘉宾将受邀在下午的分论坛上发言，其中，演讲环节将有来自20余个国家和地区的政要、国际组织负责人、诺贝尔经济学奖获得者发言，互动讨论环节由知名主持人担任主持，邀请一系列重量级企业界、媒体界、学界领袖和国际组织负责人围绕分论坛议题开展互动讨论并回答现场观众提问。届时，有关外国政府代表团、国际组织、港澳代表团、地方交易团人员、参展商代表、采购商代表、其他相关企业代表以及中外媒体将与会，各方将围绕分论坛议题探讨国际经济发展的新趋势、新变化、新动向，共商共议、共解难题、共谋发展，为推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的全球经济和构建开放型世界经济建言献策，为新时代世界经济焕发生机贡献“虹桥智慧”和“虹桥主张”。

(责编：杨曦、付长超)