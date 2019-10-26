前三季度跨境资金流动保持稳定

本报北京10月25日电 （记者王观、汪文正）“前三季度，我国跨境资金流动保持稳定，外汇市场供求基本平衡。”国家外汇管理局新闻发言人、总经济师、国际收支司司长王春英25日表示。

从银行结售汇数据看，今年前三季度，结汇1.38万亿美元，售汇1.43万亿美元，结售汇逆差482亿美元；从银行代客涉外收付款数据看，银行代客涉外收入2.632万亿美元，对外付款2.629万亿美元，涉外收付款顺差26亿美元。

王春英说，前三季度，中国外汇收支情况主要有以下几个特点：银行结售汇逆差收窄，银行代客涉外收付款呈现顺差；外汇市场供求保持基本平衡；售汇率保持平稳，企业外汇融资更加稳定；结汇率稳中有升，市场主体外汇存款下降；银行远期结售汇呈现顺差；外汇储备余额稳中有升。

今年以来，在复杂多变的外部环境下，中国外汇市场运行总体平稳。主要表现在外汇市场供求基本平衡，人民币汇率在全球货币中表现是相对稳定的，市场主体跨境投融资活动和结售汇意愿保持平稳。

关于上半年经常账户顺差规模有所增加，王春英表示，总体看，中国经常账户在小幅波动中保持了基本平衡。今年上半年，经常账户顺差882亿美元，与GDP之比是1.3%，2018年上半年和下半年经常账户分别是逆差288亿美元和顺差779亿美元，实际上都处于基本平衡的合理区间。中国经常账户从运行状况来看，还是体现了比较强的适应性和稳定性。预计未来一段时间，中国经常账户仍会处于合理区间。

数据显示，中国全口径外债余额上升已接近2万亿美元左右，王春英认为，中国外债风险总体可控。

首先，从与主要国家对比看，中国外债的绝对规模和相对规模并不高。根据世界银行的统计，2018年末中国的外债余额在世界排名是第12位，美国是我们的10倍，英国是我们的4倍，日本是我们的2倍；从相对规模来看，2018年末，中国的外债余额与国民收入的比值为14%，据不完全统计，在全球排名位于150名以后。

第二，从与对外资产的匹配看，中国的对外债务和对外资产增长是协调有序的。根据国际经验，衡量外债风险、评估外部脆弱性，实际上更加应该关注对外资产的规模和偿债能力。6月末，对外资产总额为7.4万亿美元，比2014年末上升16%；同期对外负债总额为5.4万亿美元，比2014年末上升12%，资产增长的幅度更高一些，外债增速也在趋缓。

第三，从发展趋势看，中国外债结构明显优化，稳定性进一步增强。期限结构方面，近年来中国外债增长主要集中在中长期外债。币种分布方面，近期主要表现为人民币债务增加。因此，中国外债风险还是基本可控的。

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