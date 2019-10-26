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新航季来了！这些航班将飞大兴机场，坐飞机别走错

2019年10月26日07:40  来源：中国新闻网
 

中新网客户端北京10月26日电(张旭)10月27日起，民航执行新冬春航季(2019年10月27日至2020年3月28日)，9月25日投运的大兴机场将迎来航空公司的批量进驻，27日将共有9家航空公司部分航班由首都机场转场至大兴机场运营。

随后，其他航空公司也将陆续进驻大兴机场，新航季期间新机场运营的航空公司将达15家，其中国内航空公司7家、国外航空公司8家。预计日均航班量将达到280班左右。

其中，仅在大兴机场运营的航空公司有10家，包括中联航、首都航空、河北航空和吉祥航空4家国内航空公司；以及英航、马来西亚航空、文莱皇家航空、摩洛哥皇家航空、艾菲航空和喜马拉雅航空6家国外航空公司。

即，上述10家航空公司所有飞北京的航班，起降机场均为大兴机场。

此外，还需注意的是，有5家航空公司将同时在大兴机场和首都机场两场运营，分别为南航、东航、国航、波兰航空和芬兰航空。

所以，乘坐这些航空公司航班的乘客需提前确认好出发、到达机场名称，以免走错，耽误出行安排。

南航：

新冬春航季，南航北京往返广州、深圳、香港等13条航线将转场至大兴机场，每周航班量176班次，平均每日25班，约占南航在北京航班比例的10%。

南航在大兴机场的通航点13个，包括一个地区航点香港，以及12个内地航点，其中广州、深圳及长春为北京两大机场运行。到2021年3月，南航往返北京航班将全部转场至大兴机场运行。

图片来自南航官网

南航首批在大兴机场运行的航班列表。图片来自南航官网

东航：

2019年冬春航季，东航将在大兴机场每天运行22班航班(不含东航旗下的中联航)，其中包括9条国内航线和2条国际航线。

同时将新开北京大兴-哈尔滨、北京大兴-西宁、北京大兴-洛阳-泸州、北京大兴-东营、北京大兴-洛阳-上海虹桥、北京大兴-淮安、北京大兴-临沂、北京大兴-杭州、北京大兴-上海浦东、北京大兴-青岛-日本福冈以及北京大兴-越南岘港航线。

东航方面表示，后续将以最快速度完成转场，到2020年3月份除京沪航线以外的大部分在京航班将转场大兴，并逐步开通大兴至巴黎、莫斯科等国际航线；到2021年3月，东航在北京的80%航线将在大兴机场运营。

图片来自东航官方微信

东航首批进驻大兴机场的航线。图片来自东航官方微信

国航：

国航2019年冬春航季正式进驻大兴机场运行，将投入8架飞机在大兴机场，其中5架为过夜飞机，每日执行22架次航班，执飞北京大兴至泰国曼谷国际航线，以及北京大兴至深圳、重庆、昆明等10条国内航线。

国航旗下的北京航空也将于2020年3月进驻大兴机场。预计至2025年，国航系在大兴机场投放飞机总数量为40架到50架。

图片来自国航官方微信

国航大兴机场进出港航班信息。图片来自国航官方微信

吉祥航空：

吉祥航空计划于10月27日换季后全面由首都机场转场至大兴机场运行，部分航班将由波音787执飞。

河北航空：

2019年冬春航季首日，河北航空将正式入驻大兴机场，日前已公布首批转场的16条国内航线计划，覆盖华东、中南、西南、西北、东北等区域。

首都航空：

自10月27日起，首都航空将100%转场大兴机场，运营北京大兴进出港国际国内航线19条，包括三亚、海口、厦门、南宁、昆明、丽江等南方城市的“过冬”航线和“北京大兴-马累”、“北京大兴-里斯本”2条国际独飞航线。

转场初期，旅客走错机场可免费改签

转场初期，部分航空公司两场运营，难免有旅游走错机场。为确保旅客顺利乘坐航班，航空公司均表示提供短信“逐一”提前告知出发机场、误走机场免费改期等服务保障措施。

东航、南航、国航等在内的多家航空公司发布通告明确，转场初期，走错机场的旅客可免费改签同舱位机票，或申请免费退票。

如，东航表示，在2019年10月27日至2019年11月26日以及2020年3月29日至2020年4月28日期间，凡是乘坐东上航航班的旅客，如在北京错走机场而发生误机，都可以在东航首都机场票台或东航大兴机场票台办理免费改签，或按照规定办理退票业务。

另，国航表示，旅客可在误机当日免费预订相关国航实际承运航班，免收客票变更手续费，需收取子舱位价差、淡旺季价差。同时，为旅客提供《错走旅客证明》，走错机场导致误机的旅客只需提供证明，就可以在客票有效期内，免费申请办理退票。

大兴机场也提醒，广大旅客务必确认出发或到达机场，以便妥善安排行程。旅客可通过登录航空公司官网、APP，拨打航空公司、机场、购票机构服务热线，阅读购票成功提示短信等方式确认出发或到达机场。(完)

(责编：岳弘彬)
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