原标题：重庆推出9条便民办税缴费新举措

“新的表格，更为简单，删除了‘联系人’‘联系方式’等以前需要填写的信息，同时，两个税种集中一次申报，也减少了办税时间。”近日，重庆市永川区的刘女士在办税服务厅申报缴纳城镇土地使用税和房产税时，对税务部门提升办税速度的创新举措竖起了大拇指。

为持续营造更加公平透明、可预期的营商环境，近期，国家税务总局重庆市税务局依托“智慧税务”建设，整合办税服务资源，集成推出包括拓展便利化办税渠道、优化房地产交易登记涉税业务、提供多元化缴费方式在内的便民办税缴费九条措施，进一步解决人民群众办税、办费过程中存在的痛点、堵点、难点问题，让纳税人、缴费人办税体验更加良好，税收红利享受更加充分。

定向施策更精准

原来，税务部门对《城镇土地使用税 房产税纳税申报表》进行了合并，新的申报表使用后，不再分开申报缴纳城镇土地使用税和房产税，像刘女士这样的纳税人在办理申报业务时，只需上半年4月申报一次，下半年10月申报一次，两税种纳税申报次数减少50%。

房屋交易涉及面广，涉税业务办理需要资料多，社会关注度高。对此，重庆市税务局推出了房屋交易税收线上办理服务，通过在电子税务局上增加房产交易税收管理功能，提供房屋交易套餐服务，实现了增量房和存量房交易涉税业务全流程办理，涵盖不动产信息采集、信息审核、二手房价格评估、申报缴税等办税环节。

重庆市税务局财产和行为税处相关负责人介绍说：“线上系统投入使用后，无纸化、非接触的在线办理方式，让纳税人减少了资料提供的种类，节省了办税时间；同时，相关涉税信息的跨部门共享，也实现了办理效率的提升。”

与此同时，自6月以来，不少单位的财务人员发现，单位社保费已经可以在任一办税服务厅缴纳，不用再受地域限制，实现线上、线下“全城通缴”，社保费征缴更加便捷。在此基础上，税务部门针对城乡居民医疗保险集中征收期到来，制定了一系列落实保障，例如，设置减税降费社保费咨询专岗，与医保部门联合开设业务专窗，建立缴费人诉求相应管理机制，构建覆盖电子税务局、微信、支付宝等移动支付缴费服务体系……为顺利承接职能划转，提供更优缴费服务打下基础。

网络办税更便捷

近年来，税务部门陆续建成投用江北、南岸、渝北等多个24小时自助办税服务厅，为临时有发票需求和处理紧急涉税事项的纳税人，提供了自助操作的实体环境，能满足多元化办税服务的个性需求。零接触、全天候、无人工、不打烊的办税方式，正逐渐替代传统的窗口办税。

重庆市税务局征管和科技发展处相关负责人表示，“近期，电子税务局功能进一步增强，企业新办环节，推出了套餐服务，整合了单位银行结算账户开具申请、网签三方协议、发票票种核定、发票领用等9项涉税事项，相关业务在线即可办理，无需在多部门间往返跑；企业退出市场方面，也有新服务，通过电子税务局清税注销税费申报及缴纳套餐，可便捷办理。”

据介绍，目前90%以上耗时长或经常办的涉税事项实现了网上办理。同时，税务部门也融入了市政府打造的政务服务平台，开通了网上政务大厅和“渝快办”办税通道，在利用第三方平台提供服务方面，支付宝城市服务、金融机构移动平台等掌上应用均已开通，纳税人、缴费人办事有了更多选择。

以发票业务办理为例，纳税人将节省更多时间。1至9月全市代开发票、发票申领业务通过网络办理，总计395万户次，线上发票领用业务替代率超过90%，纳税人单次发票申领时间平均缩短到3至5分钟。

个性服务更贴心

“十一”假期后迎来税种叠加申报的大征期，为深入、细化落实便民办税缴费九项措施，税务部门提供了不少个性化的便民办税缴费新举措，让纳税人、缴费人“尝鲜”新服务。

“年初，我申请代开了一张发票，但是收款方信息错误，本来觉得作废发票退税很麻烦，就一直拖着。后来朋友跟我说现在退税很方便，我国庆节后就跑去代开的地方办理、登记，没到一周便收到一条短信，退税款137.44已经到我账户上了。”从事保洁服务的张英杰非常高兴。

据悉，大渡口区税务局与邮政部门对接，探索开发出“一表退税”机制。以往，纳税人邮政代开发票作废产生退税，需要提供退税申请表、完税凭证、情况说明等三种资料，而实行“一表退税”后，只需由邮政代开部门提供一份《邮政代开发票作废退税清册》，注明纳税人信息、发票信息、退税信息等，确认后加盖公章，就可以由税务部门直接退税至开票人账户上，对于纳税人来说，是“全程零资料、不跑税务局”。该服务上线第一天，便为16户纳税人提供了便利。

在两江新区，国庆节后的第一天，办税服务厅启动了两个清卡应急窗口，做好专项业务应对工作，同时组织青年文明号成员，引导业务办理区域人员向自助办税区域分流。清卡专窗补充增值税申报征收业务的力量，有效保障了办税前台的工作秩序。目前，专窗业务平均办理时长为2分钟，较常规申报征收业务窗口办理耗时更短，业务办理量也高出常规窗口30%。其快捷的办理速度和独特的调控作用，受到纳税人的称赞。

针对辖区内出口退税企业多的实际情况，保税区税务局设立退税事项办理专门通道，从受理、流转、复核等多个环节入手，压缩办税时限，退税时间由10个工作日缩短至3个工作日。

“我们外贸型企业，资金需求量大、流动速度快，就怕资金流出问题。出口退税全程无纸化、网上办，还有电子税务局审核快速通道的添油助力，不到3个工作日就帮我退到了款，今年前9个月，退税金额累计925万余元，极大释放了我们企业的资金流转能力。”重庆海易通科技有限公司办税人员夏丽对税务人员竖起了大拇指。

(责编：王紫、连品洁)