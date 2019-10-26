原标题：中国9个城市年内土地出让收入超千亿元

楼市。孙睿 摄

中新社北京10月25日电 (记者 庞无忌)尽管三季度以来土地市场“退热”，但中国大中城市土地出让收入总体仍然保持较快增长。

中原地产研究中心日前发布的统计数据显示，今年以来，中国50个大中城市合计“卖地”收入为3.33万亿元(人民币，下同)，同比上涨18%。

其中，有9个城市土地出让收入超过千亿元。这些城市包括：杭州市(2383亿元)，苏州市(1431亿元)、上海市(1407亿元)、武汉市(1396亿元)、北京市(1331亿元)、南京市(1298亿元)，天津市(1217亿元)，宁波市(1193亿元)以及重庆市(1154亿元)。

此外，福州、广州、郑州、成都、昆明、温州等17个城市土地成交也较为活跃，年内“卖地”收入超过500亿元。

中原地产首席分析师张大伟指出，房地产市场的分化也体现在土地市场上，不同城市间地市冷热差异较大，各地土地成交金额和楼面地价涨跌互现。

总体而言，张大伟表示，相比2018年过于严格的政策，最近几个月，一些地方对土地政策进行调整，约束条件相对减少，包括部分城市的土地限价、土地保证金、土地配套保障房等都有所调整，加之部分城市新房限价出现微调，开发商拿地积极性有所提高。

中国指数研究院统计数据反映出同样的趋势。该机构数据显示，2019年前9个月，中国土地成交金额排名前10位的城市累计成交金额1.19万亿元，同比增长21.3%，增速较1-8月上升9.5个百分点。

长三角与中西部仍为房企布局重点区域。杭州土地市场交易热度持续下降，但累计成交总价仍高居各城市之首，累计成交总额2239亿元，同比下降2%；中西部核心城市土地市场火热，土地成交总额前10名的榜单中出现武汉与昆明两个城市。与此同时，前9个月，昆明、武汉、杭州和西安土地成交规划建筑面积高居前四。值得注意的是，前9个月，昆明和广州土地成交持续放量，规划建筑面积分别同比增长92%和104%。(完)

(责编：王紫、连品洁)