财政部：前三季度全国新登记市场主体1766.4万户

中新网10月25日电 财政部副部长余蔚平25日表示，今年1-9月，全国新登记市场主体的数量达到了1766.4万户，日均新设市场主体是6.47万户，同比增长达到了13.1%。此外，今年前8个月，减税降费规模超过了1.5万亿元。
财政部。(资料图)中新网记者 金硕 摄
国新办25日举行“对标国际先进经验持续优化营商环境”吹风会。会上有记者提问，现在全球经济正在面临下行的压力，各个经济体纷纷都在改善营商环境，尽量争取外资，我们国家在改善营商环境的国际竞争力方面怎么样？您怎么评价？
“营商环境是一国的软实力和国际竞争力的集中表现，在当前国际经济形势下，围绕营商环境开展的竞争确实日趋激烈。”余蔚平表示。
一方面，已经位居全球前沿水平的发达经济体没有放松改革的步伐，根据世界银行的统计，今年营商环境全球排名前20位的经济体实施了22项改革措施，其中一半以上来自经济合作组织就是经合组织高收入的经济体。另一方面，新兴经济体和发展中的经济体也是奋起直追，今年世行评选的全球营商环境改善幅度最大的10个经济体中有9个是发展中的经济体。
余蔚平称，从世界银行对于全球190个经济体的评价结果来看，中国的营商环境全球排名屡创新高，去年首次进入全球前50强之列，今年已经接近了全球前30强，可以说中国是新兴市场经济体中营商环境改革力度最大、成效最显著的几个国家之一。
此外，中国近年来在“证照分离”改革，加强知识产权保护，放宽外资行业准入限制，推行公平竞争规则等方面推出了一系列行之有效的政策，这些已经远远超出了《全球营商环境评估报告》所评估的范围。余蔚平表示，“我们对中国营商环境的国际竞争力充满了信心。”
“营商环境好不好企业会用脚来投票。”余蔚平分享了两组数据，一是营商环境改善持续激发了创业创新的热情，今年1-9月，全国新登记市场主体的数量达到了1766.4万户，日均新设市场主体是6.47万户，同比增长达到了13.1%。二是让利于企业，实实在在降低企业的运行成本，今年前8个月，减税降费规模超过了1.5万亿元。
“中国有广阔的市场、优秀的人才、便捷的基础设施还有高水平的营商环境和一流的政府服务，我们欢迎和期待来自全球各经济体的企业家来华投资兴业，与中国企业竞争合作，共享中国放管服改革，优化营商环境所释放的制度红利，并为中国经济和全球经济的发展作出贡献。”余蔚平如是说。
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