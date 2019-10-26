优化营商环境，上海树立标杆

中国营商环境的世界排名再次跃升。世界银行10月24日发布的《2020年营商环境报告》显示，今年中国整体得分77.9分，上升4.26分；全球排名第31名，比去年提升15位。在去年，中国营商环境排名由第78位提升32位，列全球第46位。中国连续两年被世界银行评选为全球营商环境改善幅度最大的10个经济体之一。

东姐了解到，在截至今年5月1日的12个月中，我国实施了创纪录的8项营商环境改革，比去年的7项还多了1项，连续两年进入全球190个经济体改革举措前10名。

世行对营商环境的测评共10项指标，对中国营商环境的评价，则选择北京和上海作为样本。其中，北京的权重为45%，上海的权重为55%。京沪两大城市的营商环境，与我国营商环境在世行的排名跃升有很大相关性。财政部副部长余蔚平在25日召开的国务院政策例行吹风会上表示，北京和上海作为我国的样本城市，进行了一系列大刀阔斧的改革，为全国“放管服”改革、优化营商环境树立了标杆。

上海城市面貌正日新月异，受到投资者青睐。

8项指标进全球前60名，5项进前30

营商环境改革举措力度大效果优

“在世行10项测评指标当中，我们有8项指标进入了全球前60名，5项指标进入全球前30名，相关领域营商环境的竞争力已经进入国际先进行列，整体面貌也得到了系统性提升。这意味着营商环境改革的深度和成效有了长足进步。”上海市委常委、常务副市长陈寅在国新办发布会上说。

哪些数据有大幅提升？待东姐一一列出，都够亮眼的：

就分项指标名次提升来看，8项指标排名上升，比去年7项指标多1项。单项指标排名中，提升最大的是办理建筑许可，提升了88位，质量指数上获得15分的满分，列全球第33执行合同指标上升1位，列全球第5位；获得电力指标上升2位，列全球第12位；开办企业指标上升1位，列全球第27位；中小投资者保护指标上升36位，列全球第28位；办理破产指标上升10位，列全球第51位；跨境贸易指标上升9位，列全球第56位；纳税指标上升9位，列全球第105位。

有2项指标排名略有下降，分别为：登记财产指标下降1位，列全球第28位；获得信贷指标下降7位，列全球第80位。

每项指标的提升，都是中国不断努力的结果。比如开办企业指标，线上建立了以“企业开办一窗通”平台为核心的全流程办事系统，线下推出企业开办服务专窗，实现营业执照、公章、发票等一窗同时发放。比如跨境贸易指标，建立了具备“通关+物流”功能的国际贸易“单一窗口”。 财产登记指标，建立了“全网通”办事系统，实施“只找一个窗口、最多跑一次”改革。获得电力指标，建立了以电网公司为主体的一站式服务新模式。纳税指标，贯彻落实减税降费措施，实施“便民办税春风行动”，研究扩大增值税留抵退税政策。

在获得信贷、中小投资者保护、执行合同、办理破产等涉法指标上，上海市作出了巨大努力，主动配合国家部门，加强与世行的磋商沟通，向国家提出了33项修法修规建议，积极争取国家支持在上海先行试点。同时，大力开展地方特色改革，提升行政和司法效率。

瞄准便利度、法治化、国际化，中国营商环境水平已进入国际先进行列，营商环境整体面貌得到系统性提升。上海市政府副秘书长、市发改委主任马春雷认为，这说明我国优化营商环境改革举措针对性强、效率高，改革成效也是有目共睹的。

比如获得建筑许可，根据世行数据显示，我国在施工许可证办理流程中取得显著改善，提升了在该指标的全球排名。目前，在中国办理施工许可证耗时111天，高于东亚地区132天和9.4分的平均水平。

比如执行合同，近期的改革为我国在全球执行合同效率最高的经济体中获得一席之地。本地企业家解决商业纠纷平均耗时496天，费用为索赔金额的16.2%，均好于地区平均水平。我国改善了司法行政质量，目前在司法程序质量指数这一指标的满分18分中得分17分，世界上没有哪个经济体超过这一分数。

比如获得电力，在去年的改革基础上，中国目前在获得电力方面全球排名第12，显著好于地区其他经济体。企业接电只需两个环节、耗时32天，仅为地区平均4.2个环节和耗时63天的一半。

“一网通办”成为上海紧抓不放的工作。图为4月3日上海市“一网通办”推进工作会议。陈正宝摄

改善营商环境一步也不松懈。上海企业对营商环境满意度在85%以上

营商环境的改善，不是一蹴而就的，而是持续不断努力的结果。

2019年春节后上班第一天，上海就召开全市进一步优化营商环境工作会议，加大力度推进全市各领域的营商环境改革，市委书记李强、市长应勇到会动员。作为营商环境的样本城市，上海认真学习贯彻习近平总书记关于“上海要瞄准最高标准、最高水平，打造国际一流营商环境”的重要指示，贯彻落实党中央和国务院的新要求，制定实施上海市营商环境改革2.0版方案。

与此同时，上海市高标准制定落实对标改革举措，充分吸收去年世界银行对我国优化营商环境的政策建议，研究提出了88项进一步对标改革的举措和建议。在全面落实2.0版各项任务的基础上，上海又根据督查中发现的问题，推出20项新的深化改革举措。改革举措全部完成后，获得电力、开办企业等以地方事权为主的5项指标，企业办事时间缩短40%左右，手续环节减少近50%。

进一步提高企业对营商环境改革的满意度和感受度，也是上海的努力方向。上海开展“优化营商环境提升核心竞争力”大调研，针对企业反映集中的问题，挂账推进整改，大力解决困扰企业发展的难点痛点堵点，提升企业获得感。第三方测评显示，上海企业对上海营商环境的满意度在85%以上。

黄浦江两岸贯通，还水于民。

陈寅介绍说，上海充分发挥自贸试验区在深化营商环境改革方面的先行先试作用，借鉴国际经验推进“放管服”改革，推动全市营商环境持续优化。上海探索并在全市推广实施“证照分离”等改革，开办企业全流程便利度大幅提升，“准入不准营”难题逐步解决。同时，推出投资建设审批事项 “四个集中一次办成”改革，企业办理建筑许可审批时间和环节大幅缩减。建设高标准“通关+物流”全程可视化国际贸易“单一窗口”，进出口货物时间和成本大幅下降。推出办事大厅“综合窗口”、窗口无否决权等创新举措，全面提升了政务大厅窗口服务效率。6年多来，上海自贸区在投资、贸易、金融、事中事后监管和“证照分离”改革领域探索形成了300多项可复制、可推广经验，推动了营商环境系统性提升。

“一网通办”的推进，也提升了上海政务服务效率。上海以全市通办、全网通办、只跑一次、一次办成为目标，对政务服务进行革命性流程再造，成立了市大数据中心，建成“一网通办”总平台，接入2035个政务服务事项，实现行政审批全覆盖。并创造性地进行了系统重构，推动服务流程简化优化，90%的审批事项实现只跑一次、一次办成，356项事项全市通办。在推进“线上进一网”的同时，推进“线下进一窗”，受理人员从“专科医生”升级为“全科医生”，申请人等候时间平均减少了三分之一。

此外，上海首创电子政商综合服务平台——上海市“企业服务云”，面向全规模、全所有制、全生命周期企业，提供普惠制精准性兜底式服务。截至目前，“企业服务云”已建成全覆盖政策、兜底式诉求、集成式专业服务体系，网站总访问量累计达848.8万人次, 注册用户49.2万个，完成服务订单9.1万个。

好的营商环境就是生产力。上海吸引外资增长，日均新设企业1429户

应该说好的营商环境就是生产力。经过两轮营商环境对标改革，我们深刻体会到少花钱、不花钱，优化制度性和体制性等一些软环境，让市场主体不断地主动增加投入，带动就业，这比政府直接干更稳定、更有效。上海不断优化营商环境，对于经济发展是有促进作用的。”陈寅说。

营商环境的改善，提升了企业投资的信心。面对当前错综复杂的国际形势和经济下行压力，上海通过营商环境的持续优化，给企业吃了定心丸。今年前三季度，上海经济保持了向上走的态势，生产总值增长6%，呈现逐季往上走的态势。工业投资在去年增长17.7%的基础上，今年前三季度又增长16.3%，连续18个月保持两位数的增长，为未来的经济增长创造了条件。

中国（上海）自贸试验区临港新片区企业服务中心办事全面提速。（临港新片区管委会提供）

不断改善营商环境的努力，让外商投资也更加看好上海。今年1至9月，上海新设外资企业项目、合同利用外资、实到外资这三个方面都实现了同步增长，分别增长40.2%、8.9%和13%。上海到目前已经累计引进跨国公司地区总部705家，外资研发中心452家，跨国公司地区总部和研发中心的数量约占全国的一半。

在沪企业活力在增强，新的市场主体不断涌现。今年以来，上海全市日均新设企业1429户，增长7.4%，已经提前完成全年新增就业岗位目标。

展望未来，陈寅表示，今年世行报告结果说明，“前面还有30个经济体比我们做得更好，那就是我们赶超的目标。”下一步，上海将进一步对标国际上营商环境领先的经济体，以拓展改革覆盖面、扩大企业受益面为重点，研究制定优化营商环境3.0版方案，继续以更大力度推动提升营商环境。（本文照片除署名外由上海市新闻办提供）

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(责编：白宇、岳弘彬)