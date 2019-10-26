第十三届中国智慧城市大会将于11月举办 亮点纷呈引各界关注

10月24日，记者从第十三届中国智慧城市大会新闻发布会上获悉，由中国测绘学会、中国城市公共交通协会、中国海洋工程咨询协会、德清县人民政府共同主办的第十三届中国智慧城市大会，将于11月28日至30日在浙江德清国际会议中心举办。
中国测绘学会理事长宋超智、中国海洋工程咨询协会会长周茂平、中国城市公共交通协会副理事长刘举、中国测绘学会副秘书长范京生、湖州莫干山高新区管委会驻地理信息产业园建设发展局局长姚文忠等嘉宾出席新闻发布会。
发布会上，宋超智针对第十三届中国智慧城市大会筹备情况做了主旨发言，姚文忠就德清概况、德清地理信息小镇以及德清的招商和技术引进政策做了说明。周茂平、刘举分别就智慧海洋与智慧交通建设以及大会相关问题作了专题发言。
中国智慧城市大会此前已经成功举办了12届，以其高端化、权威化、专业化、前沿化的精彩纷呈内容广为业界瞩目。站在新一轮信息化、城镇化发展浪潮中，第十三届中国智慧城市大会将打造规格更高的交流与合作平台。
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