我国营商环境持续优化（权威发布）

●2019年我国优化营商环境的改革力度更大、精准度更高

●北京以企业和群众获得感为目标，推动营商环境改革

●上海发挥自贸区先行先试作用，营商环境改革有深度

10月24日，世界银行发布《全球营商环境报告2020》，中国营商环境在190个经济体中排名第三十一位，较去年提升15位。25日，财政部和参评城市北京、上海两地有关负责人在国新办新闻发布会上就相关情况回答记者提问。

“中国的营商环境全球排名屡创新高。”财政部副部长余蔚平说，佳绩来自我国近年来对标国际先进经验、持续优化营商环境的不懈努力。

“2019年，优化营商环境的改革力度更大、精准度更高、节奏更快。”余蔚平表示，相关部门和京沪两市政府对标国际先进经验、对接国际通行规则，制定专项改革任务台账，按时保质地完成了百余项改革举措，在推动工程建设项目全流程审批制度改革、完善保护中小投资者监管制度等体制机制改革方面实现了重大突破，进一步增强了我国营商环境的国际竞争力。

余蔚平表示，“放管服”改革、优化营商环境是我国推动全面深化改革过程中面临的一场“攻坚战”，“营商环境没有最好、只有更好。下一步，我国会力争部分领域的改革引领全球潮流、部分领域尽快弯道超车、部分领域紧随其后，朝着建设国际一流营商环境的目标不断前行。我们也将积极推动京沪等参评城市的改革举措、改革经验走向全国，并与国际社会共享中国改革经验。”

作为世行评价的两个样本城市之一，北京大力度推进优化营商环境改革，两年共有88项改革被世行采纳。在世行评价的10个一级指标中，北京在开办企业、获得电力、登记财产、保护中小投资者、执行合同等5个指标跨入全球前30名，个别指标进入前10；获得电力的成本和手续、办理建筑许可指标中的建筑质量控制、执行合同的司法程序质量等6项子指标均达到或超过全球前沿水平。

北京市副市长王红介绍，北京开办企业率先推行“一站式服务”，实现“一窗办理，一次填报”，激发了市场活力，今年1—8月，北京新设市场主体同比增长4.3%。在获得电力方面，北京优化电力供给，切实针对精简时间、环节和成本打出一套组合拳，在全国率先推出低压电力接入“零上门、零审批、零投资”的三零服务，接入成本由19.2万元降为0元，成为世界上仅有的三个电力接入全免费的地区之一。下一步，北京市将查找不足和差距，并坚持以企业和群众获得感为目标推动营商环境改革，“目前已制定完成优化营商环境3.0版，改革任务涉及12个方面204项具体的措施，力争实现新突破。”

上海市委常委、常务副市长陈寅说：“在世行10项测评的指标当中，我们有5个指标进入全球前30，相关领域营商环境的竞争力已进入国际先进行列，整体面貌也得到了系统性提升。这意味着营商环境改革的深度和成效有了长足进步。”

他表示，上海近年来充分发挥自贸试验区在深化营商环境改革方面的先行先试作用，推动全市营商环境持续优化。比如，推出投资建设审批事项 “四个集中一次办成”改革，企业办理建筑许可审批时间和环节大幅缩减……6年来，上海自贸区在投资、贸易、金融、事中事后监管和“证照分离”改革领域探索形成300多项可复制、可推广经验。上海将以扩大企业受益面为重点，研究制定优化营商环境3.0版方案，继续以更大力度推动提升营商环境。

《 人民日报 》（ 2019年10月27日 04 版）

(责编：冯粒、曹昆)