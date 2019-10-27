中国太平：立足大湾区 迈向全球化（中国品牌 中国故事）

向着一体化迈进的粤港澳大湾区，孕育着新的需求，催生着新的机遇。中国太平保险集团（以下简称中国太平）旗下太平财险、太平香港、太平澳门创新推出港珠澳大桥跨境车辆保险方案，实现了粤港澳三地跨境车辆“通保通赔”。

“只需在当地提供资料，就能同时办理三地的保单，非常方便。”家住香港的黄先生国庆期间体验了此项服务。截至目前，中国太平已累计为6000多辆跨境车提供一站式保险服务。

“通保通赔”服务推动了粤港澳三地民生的互联互通，也彰显了中国太平服务国家战略的发展思路。

“参与粤港澳大湾区建设，我们责无旁贷”

10月25日，中国太平90周年历史文化展在北京举办。一张老照片里，沈日昌先生一脸灿烂笑容。

时间拨回到70年前。1949年10月1日，香港，一间办公室伸出一面鲜艳的五星红旗，时任香港民安保险公司经理的沈日昌带领同事共同庆祝新中国的成立。

如今，中国太平已是我国持续经营时间最长的民族保险品牌之一。早在上世纪三四十年代，中国太平的前身——民安保险、太平保险、中国保险便开始在粤港澳地区经营。目前，总部设在香港的中国太平在粤港澳大湾区拥有各类分支机构158家，大湾区成为中国太平机构、人员、资产分布最为密集的核心市场。

今年5月16日，中国太平发布参与粤港澳大湾区建设白皮书，宣布将全面打造民生、科技、金融等七大领域的10个项目。

中国太平战略管理部相关人员介绍，在上世纪90年代推出的跨境保险与医疗服务基础上，近期将上线跨境医疗保险共享系统，更高效地为客户在粤港澳大湾区的健康医疗提供一条龙服务。

“作为一家总部在境外的中管金融企业，参与粤港澳大湾区建设，我们责无旁贷。中国太平将把粤港澳大湾区作为事业发展的母港和基地，与国家战略同向，与大湾区建设偕行。”中国太平董事长罗熹说。

走出一条民族保险品牌振兴之路

上海外滩江西路200号，中国太平的办公旧址坐落于此。厚重斑驳的石墙，无声讲述着岁月沧桑。

中国太平1929年成立于上海，1936年就为参加第十一届奥运会的中国体育代表团承保团体寿险；新中国成立之初，作为我国规模最大的华商保险企业之一，中国太平响应国家号召完成改组改造和业务转向，面向全球布局深耕海外保险市场；中国太平1980年1月成立香港首家中资证券公司，1980年9月在香港成立世界上第一家由中国人开办的再保险公司；2018年成立国内首家专业科技保险公司。

“家国情怀和历史传承激发更活跃的创造力。”在太平财险总精算师冯雪隐看来，“稳健创新”是中国太平10多年来转型升级、高质量发展的关键所在。

国家所需，太平所为。签署澳门中小企业巨灾财产保险第一单，为境外中小企业保驾护航；参与共同家园发展基金，支持大湾区基础设施互联互通；试水海产品保险创新项目，服务国家“三农”政策；打造养老健康领域新品牌梧桐人家，推出立足湾区、辐射华南的精品养老社区……每一次新的尝试，都体现了进入新时代创造新辉煌的信心与决心。

“在信息化、智能化时代，依靠产品的创新，中国太平走出了一条民族保险品牌振兴之路，积累了弥足珍贵的发展经验。”罗熹说。

让海外中资企业“共享太平”

位于印尼的神华国华“爪哇7号”燃煤电厂项目，是中国第一个海外百万千瓦级IPP火电项目。2016年，中国太平开始承保该项目的工程险，保额超过15亿美元，不仅每年提供现场查勘与培训服务，还与客户共同做好工程期间的风险管理，为项目顺利施工提供全方位保障。

持续布局海外，显示出中国太平加快推进国际化战略的雄心。去年底，中国太平发布全新发展战略——建设具有全球竞争力的国际化现代金融保险集团。

太平财险国际部负责人陆晓龙介绍，目前，中国太平在境外有12家子公司，业务范围涉及150多个国家。

国家所需，太平所向。海外市场竞争激烈，作为后来者，中国太平管理层认识到，服务共建“一带一路”，为海外中资企业提供高效服务，应当成为中国太平全球布局最重要的着力点。

承保中国高铁整体走出去的第一单——印尼雅万高铁项目；为我国派驻在50多个国家、1000余名援外医疗队员提供“一带一路”综合医疗救援保险服务……中国在海外的重大行动、重大项目，都能看到中国太平的身影。

2015年，著名国际保险组织劳合社与中国太平建立了战略合作关系，“中国太平保险集团是中国四大国有金融保险集团之一，历史悠久，实力雄厚，国际化程度非常高。”原劳合社大中华区负责人、劳合社中国董事长兼总经理高璁说。

“共享太平”，站在新起点上，中国太平提出了面向未来的全新理念。

《 人民日报 》（ 2019年10月27日 04 版）

(责编：冯粒、曹昆)