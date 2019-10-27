人民网>>财经

高铁上流动着“中国味道”

齐 慧 李溢春

2019年10月27日08:59  来源：经济日报
 
原标题：高铁上流动着“中国味道”

　　无论是绿皮车时代还是高铁时代，我们对火车的期望从来不只是速度和效率，还有列车上那一餐吃饱喝足的念想。

　　民以食为天。中国人不管是在家，还是出门在外，对吃的要求从未降低。即使是在路途中，也尽量想吃好。

　　作为长途出行的首选，火车上的餐食浓缩了人们对吃的追求和饮食的变化。新中国成立70年来，铁路经历了从绿皮车到高铁、从煤炉烧炭到电气时代的巨大变化，车上饮食也从吃饱就好到锁住营养，从饭盒回收到智能点餐，从单一菜品到五花八门。那种火车上流动的食物味道，是旅客们幸福感、获得感、满足感不可或缺的重要组成部分。不论列车速度如何变化，这种味道，总能勾起我们满满的回忆。

　　说起以前的餐车条件，在铁路工作了40余年的石家庄客运段京渝车队党总支书记赵宏吉深有感触。上世纪七八十年代火车餐车卫生条件十分有限，使用炉灶烧煤，灶头旁边连着一个煤箱。炊事员不但要做饭做菜，还要给炉灶添煤。煤烟、烟油从煤箱里一股脑地进到炊事员的鼻孔，虽然戴着口罩，但时间久了，鼻孔里也全是煤灰。当年列车储存食材的方式也十分原始，铁皮箱包裹棉被和冰块成了那个年代的“土冰箱”。路途超过两天的列车，还需要在途中补充冰块，以保证餐料的食品质量安全。

　　厨师黄烨经常听师傅们讲起之前的故事。那时候的餐车很苦，冬天四处透风，只有胸前一团火。夏天如同蒸桑拿，浑身湿漉漉，衣服从来没干过，身上长满了痱子。厨师最喜欢的时刻，就是将冰块铺满“土冰箱”的那一小段时间，自己也能获得短暂的凉爽。列车运行不平稳，刹车道岔晃动很大，切菜也会经常切到手指。

　　过去，餐食品种十分有限，基本上都是两三毛钱的盒饭。最初的盒饭是装在可回收的铝饭盒里。上世纪七八十年代列车的供餐方式仍有着计划经济的印记。饭点前的两三个小时，餐车长便早早地到车厢售卖餐票，餐车根据客流和餐票售卖情况将饭菜准备好，把饭菜装在铝制的饭盒里，由餐车服务员推着小推车送到车厢里，旅客再凭着餐票换取盒饭。这种盒饭里大部分是米饭，上面放一点肉和菜，跟现在的盖浇饭很像，品种也就一两样，大多是木须肉和雪菜肉丝，偶尔有红烧肉的时候，特别受旅客欢迎。等旅客差不多吃完了，列车员又会推着小车来收拾空饭盒。

　　随着车辆装备升级，从上世纪90年代开始餐车陆续进入了电器时代，电磁炉、蒸饭箱、抽油烟机、大冰箱……把6平方米的后厨变得井井有条，厨师出菜的效率飞速提升，食材的保存期限变得可控，餐车工作人员不用再站在“烤箱”里干活了。

　　改革开放以后，列车餐饮也全面迎来市场竞争和挑战。商贩们在站台上推着小车售卖不同风味盒饭和特色小吃，多元选择让不少旅客选择在途经的车站买饭上车。为此，列车不得不大力组织餐车职工进行培训，从炒菜、摆台到服务，一项项提质增效。餐车供应开始不断推陈出新，八宝粥、瓜子、花生等休闲零食供旅客闲时消遣，盖饭、炒饭、特色菜为旅客提供了正餐选择。

　　电器时代的餐车环境有了质的提升，旅客对餐饮需求也多样了，饭菜品种不再单一，从只要求饭菜分量足向力求“粗菜细做、细菜精做”转变。列车餐饮不仅有传统的盒饭、泡面，还增加了水果、小食品等。盒饭改用一次性分格式的食用塑料餐盒，上面盖有透明的盒盖，可以装三个菜、一份米饭，有的还加了鸡腿或卤蛋。为了保证菜品口味和口感，餐车还推出了“单锅小炒”。

　　为让旅客的满足从舌尖走向心尖，餐车服务推出餐车摆台、餐巾折花、插花等。每趟车始发的时候，都会为餐车设计艺术桌台，让旅客们既饱口福又饱眼福。餐车前台服务员王江浩用餐巾折叠的仙鹤栩栩如生，引得旅客就餐时频频拍照留念。

　　后台的厨师师傅们也不甘落后，精益求精地制作着美味佳肴。青年厨师黄烨在工作中不仅可以制作可口菜肴，还学会了简单的果蔬雕刻手艺，用萝卜雕上几朵小花，就能把简单的菜肴点缀得趣味盎然，为旅客旅途增添情趣。

　　如今火车跑入了高铁时代，借助移动互联网的餐饮服务更加便捷。除了预定列车能提供各式套餐外，还可以网上点外卖，让旅客舒适旅行的同时可以享受到沿途各地美食。石家庄站作为全国首批开通互联网送餐的车站，配置了互联网送餐中心。目前，已签约肯德基、吉野家等7户商家近40种餐饮商品，以及赵县梨干、藁城宫面等10种土特产供旅客选购。日均配餐量200单，高峰日近800单。

　　旅客宋先生高兴地说：“上车后第一件事就是在网上点外卖。沿途外卖品种多达20多种，南北各站口味均有不同，有麻辣的，有酸甜的，也有面食。孩子喜欢吃快餐就给他们订肯德基和麦当劳，他们很开心。母亲年纪大了，高铁上的盒饭荤素搭配很营养，就给母亲订了车上的清蒸鱼盒饭。而妻子喜欢地方特色，沿途路过哪里就吃到哪里。用手机轻松下单，热乎乎的饭菜感觉比在饭店还方便。”

(责编：毕磊、孙红丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved