原标题：珠澳合作瞄准共建粤港澳大湾区澳珠极点

新华社广州10月26日电（记者魏蒙）记者从26日在珠海举办的第九届珠澳合作发展论坛上获悉，珠澳合作瞄准共建粤港澳大湾区澳珠极点，双方在产业建设、跨境办公、土地出让、人才认定等惠澳利澳的政策措施体系逐步完善，教育、社保、置业、保险等社会民生合作正在稳步推进。

当日，中山大学粤港澳发展研究院首席专家陈广汉、澳门经济学会副理事长曾泽瑶、广东省社科院文化产业研究所副所长詹双晖、澳门经济学会澳门世界旅游休闲中心发展研究部部长吕开颜等4位专家学者，就如何在粤港澳大湾区背景下深化珠澳合作，提出了诸多建设性的意见建议。

此前，珠澳双方已签署加快澳珠极点建设的相关合作备忘录，就共同贯彻《粤港澳大湾区发展规划纲要》，推进和深化粤澳合作产业园建设，促进澳门产业多元发展，携手打造粤港澳大湾区新增长极达成多项共识。粤澳合作产业园、粤澳合作中医药科技产业园、澳门青年创业谷发展迅速，已经成为珠澳合作的重要平台。

由此，双方在产业建设、跨境办公、土地出让、人才认定等惠澳利澳的政策措施体系逐步完善，教育、社保、置业、保险等社会民生合作稳步推进。

数据表明，今年1至8月，珠海新增澳资企业416家，占全市新设外商投资企业数量的54.5%；实际利用澳资8.2亿美元，比去年同期增长7.3%，占全市比重由去年同期的42.6%提高到51%。

珠海市政协副主席陈仁福认为，珠澳合作，以共建大湾区澳珠极点为主题，既顺应了国家建设粤港澳大湾区的发展战略，也符合珠澳两地当前合作发展的客观需要，对进一步推进珠澳更紧密合作有着重要的实践指导意义。

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