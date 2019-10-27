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秋冬夜经济：深夜食堂排长队 小区探索24小时购物阅读

陈琳

2019年10月27日09:19  来源：新京报
 
原标题：秋冬夜经济：深夜食堂排长队 小区探索24小时购物阅读

　　深秋初冬，与夏夜最搭的深夜食堂、食街并没有“遇冷”。记者走访发现，进入10月，部分深夜食堂在陆续调整营业时间的同时，也推出了一些适合秋冬季节的菜品，并通过引入冬季娱乐项目等特色活动，让秋冬“夜经济”有了新玩法。

　　新京报讯 随着天气逐渐寒冷，北京部分商圈推出的“深夜食堂”营业时间从本月起陆续调整，为持续拉动人气，一些商圈推出互动性强的体验项目，以及特色文化演出等项目，北京的“夜经济”开始向室内“转战”。

　　■ 走访

　　约饭街不少商家排长队

　　10月21日晚上7点，西单华威大厦的约饭街仍然热闹，不少商家门口都排着长队。

　　约饭街餐饮项目负责人翟柏强介绍，约饭街7层和8层的营业时间仍然是10时至24时，目前没有缩短营业时间的计划。

　　“从西单整体商业圈来看，目前我们做的深夜食堂在西单是独一家。而且从3月到现在，深夜食堂在西单已经有了一定知名度，也慢慢积攒了一些回头客。这里每天的客流量大约在2万到3万人，夜间的销售额还算不错。”

　　翟柏强介绍，深夜食堂还会继续跟商家合作，在夜间会推出单品特价、深夜套餐等折扣活动，吸引消费者。

　　两处“食堂”调整营业时间

　　今年5月，合生汇在21区BLOCK推出深夜食堂，聚合了200余家特色餐饮商户，迅速成为“网红”打卡地。

　　另一处在今年夏季吸引了大批顾客的“深夜食堂”，是顺义区首条夜间特色餐饮街区——中粮·祥云小镇“深夜食街”。开放式街区上的外摆是这里的一大特色。

　　记者近日走访发现，随着天气转凉，合生汇“深夜食堂”已经从10月12日起将闭店时间从原来的24时提前到22时。祥云小镇的“深夜食街”也将在本月底调整营业时间，各商户的闭店时间将从24时调整到21时。

　　10月19日晚上9点多，记者在祥云小镇发现，夜间前来就餐的客人并不少，但开放式的街区上确实已经没什么人了。据祥云小镇推广部工作人员介绍，最近一段时间，由于天气转凉，外摆区顾客较少，商户的经营时间也有点“尴尬”，“傍晚7点半左右，晚餐的顾客走了，一直到9点半以后，消夜的客人才会来，中间会有两个小时左右的空当。”

　　亮点1

　　“火锅一条街”旺季温暖秋冬深夜

　　说起夜间餐饮消费，不得不提到三里屯。据三里屯街道办事处相关负责人介绍，在三里屯，餐饮占据夜间消费的60%-70%，秋冬季节是吃火锅的旺季，三里屯申报了两个“深夜食堂”正在待批。

　　其中一个“深夜食堂”是有着“火锅一条街”之称的红街，这里不出两米就是一家火锅店，川味辣火锅、港式粥火锅、水果打边炉、复古佩奇大锅，家家都有“网火”特质。另一个是3.3大厦五层，计划先把经营时间延长到24时，再逐步向深夜延伸。

　　此外，今年夏季，三里屯尝试推出外摆，取得了不错的效果。秋冬季节到来，三里屯仍然会推出一些特色外摆，并在外摆区增加挡风和暖炉设施。

　　亮点2

　　主题文化活动丰富居民夜间生活

　　除了改变“深夜食堂”主打特色，不少商圈也引入了新的体验活动。

　　合生汇联合IP同道大叔推出特展活动，在5层广场上打造了一艘大船，有星座研究院、星动摩天轮等项目；引入全球最大三人篮球赛2019赛季3×3黄金联赛等。

　　祥云小镇在本月推出了户外艺术季，活动期间，每天都有超过20场表演在小镇街区内上演。11月，这里还将举办冰雪嘉年华活动，对户外进行灯光亮化、布置大型游艺装置、木偶巡游表演等，丰富周边居民的夜间生活。

　　五棵松华熙LIVE相关负责人介绍，商圈正在建设冰场和雪场，引入冬季娱乐项目。

　　三里屯则计划通过在不同的场地尝试夜间集市，来带动商业消费。“之前，夜间集市已经搞了两次，主题分别是灯彩集市和都市派对夜，10月底或11月初，在3.3大厦还将举办一次夜间集市，圣诞节到元旦期间，再做一次规模比较大的夜间集市，主打‘国际范儿’。”三里屯街道办事处相关负责人表示。

　　此外，三里屯方圆一公里有5家特色书店，城市书店计划将营业时间延长到23时，并联手Page One、言几又等书店品牌打造“深夜阅读圈”，进一步推动夜间文化消费。

　　亮点3

　　老小区探索24小时购物与阅读

　　城区老小区代表方庄，夜生活也非常丰富。据方庄街道办事处相关负责人介绍，秋冬季节，方庄地区的夜间经济，除了有街区型的“深夜食堂”，还有生活型夜间消费购物中心和便利型24小时经营店。

　　记者走访了解到，目前方庄地区有22家经营到24时以后的餐饮企业。在打造生活型夜间消费购物中心方面，升级改造后的物美大卖场一层，是傍晚居民消费的主要场所。而22时之后的深夜食堂主要围绕时代life打造，这里有凑凑、蓝蛙等夜间餐饮，商场也派了保安专门为夜间就餐人员进行引导。

　　另外，增加了24小时便利店。目前方庄地区一共有9家24小时便利店，包括7-11、全时、便利蜂、物美便利店等，还有6家24小时药店、一家24小时健身房。下一步，新城广场和物美还将引入一家24小时便利店。

　　据介绍，方庄还将与新华文轩一起探索，通过打造“书香方庄”行动，在方庄引入一家24小时书店，提升全民阅读习惯。

(责编：毕磊、孙红丽)
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