北京地铁八通线南延拨线工程启动 八通线4站停运8天

从10月26日零点37分开始，北京地铁八通线南延拨线工程正式启动，8天后，既有八通线线路将与八通线南延线路串联在一起，年底前实现贯通运营。南延段开通后，八通线运营间隔最小可以达到2分钟。
从昨日起，八通线东段(九棵树站到土桥站区段)将停运8天，运营区段调整为四惠站至果园站，高峰时段发车间隔为3分30秒。
工期
最大限度压缩工期预估需要192小时
昨日零点37分，随着八通线改线拨接工程副总指挥刘天正发出指令，数百名施工人员快速有序进驻施工场地，进行最初步的轨道和路基拆除作业。
工人们按动电锯开关，发动机轰鸣，锯齿和钢轨相摩擦，不断蹦出明亮的火花；另一旁，数十名工人手持锹镐一起用力撬起压在地上的道砟、扣件和轨枕，遇到拆不动的大型设施还需要挖掘机出场。
在热火朝天的施工现场背后，如何在只有不到一公里长的施工场地内，将多个不同项目单位的五百名施工人员合理调配，是一项严峻的考验。
记者了解到，交通部门在经过专业人员多次推演后，以小时为单位倒排工期，最大限度压缩工期，预估需要192小时，最终确定需要在八通线九棵树站至土桥站区段停运8天进行拨线改造。
随着八通线南延工程的实施，八通线既有的信号系统也将进行倒切移入新的信号系统，并进一步提高信号系统的可靠性和先进性。未来八通线南延段开通后，八通线运营间隔最小可以达到2分钟。
亮点
新道岔“平移入位”施工时间大幅缩短
为最大限度压缩施工周期，此次改造工程将首次采用道岔插铺施工，将道岔在邻近既有线处提前预铺，通过精准定位将既有线路断开。
“等既有的轨道拆除后，我们会起吊定位好的道岔，下面安装好滑轨和滑轮，再由工人配合机械定位，合力把道岔平移到正确的位置。”据中铁四局八通线南延轨道安装工程项目经理万才松介绍，根据计划，道岔平移工作在昨日早晨开始，这样原本24小时的施工时间可以缩短到3个小时。
据了解，这样的道岔插铺施工类似于2015年11月的三元桥换梁大修工程，先在周边进行预备架设，再通过精准对位进行平移更换，以节省施工时间，在北京市轨道建设领域，此次是首次应用。
从昨日零点开始，施工、运营等各单位以小时为单位，陆续完成既有线路拆除、插铺和拨接工作，并安装新的雨棚、声屏障，信号、通信、供电设施，轨道贯通后还将完成信号系统调试、冷热滑实验以及工程竣工验收。
影响
4站停运期间线路客流压力将上升
在八通线九棵树站至土桥站停运期间，果园站将作为临时终点站。按照线路折返能力测算，高峰时段行车间隔将从原先的2分50秒扩大至3分30秒，客流压力将整体上升。
“据测算，10月26日至11月2日，早高峰时段果园站、通州北苑站，晚高峰时段四惠站、四惠东站客运组织压力较大。”北京地铁公司四惠站区站区长任琳丽告诉记者。
在地铁八通线东段停运后，公交将承担起停运四站周边的接驳运输。交通部门建议，晚高峰搭乘八通线乘客，可提前在通州北苑站下车换乘公交车，缓解果园站的交通压力。
“停运的四座车站恰恰是八通线进站客流压力最大的断面，每天早高峰2小时进站量达3.2万人次。”公交客二分公司运营管理部经理王佳男介绍，在运力配备上，公交每天将会临时开通938区间，并根据客流安排50至80部车辆，从土桥发往通州北苑。乘客除了换乘地铁，也可在通州北苑搭乘322路、668路由京通快速路前往北京城区。
■ 链接
4站停运期间公交出行指南
●由通州地区前往市区
(一)地铁：在通州乘312路、342路、582路、587路、911路、T107路、T109路等线路公交车在郝家府站、北运河西站、通州北关站、物资学院站等车站换乘地铁6号线。
(二)市郊铁路：乘312路、T109路、T112路等线路公交车在乔庄东站换乘市郊铁路。
●通过广渠路前往市区
市民可在通朝大街乘312路、669路公交车通过广渠路前往百子湾、珠江帝景、双井地区换乘地铁7号线、10号线、14号线。
●通过京通快速路前往市区
市民可乘322路、647路、668路、807路等线路公交车通过京通快速路前往四惠、大北窑地区换乘地铁1号线、10号线。
●通过八通线前往市区
市民可乘坐312路、372路、591路、647路、668路、805路、806路、810路、938路、938路区间(高峰线)等线路公交车，在通州北苑、果园等车站换乘地铁八通线。
●由市区前往通州地区
(一)地铁：乘6号线前往通州城区，或者乘八通线至通州北苑站或果园站，再在通州北苑、地铁果园、日光清城等公交站换乘312路、372路、591路、647路、668路、805路、806路、810路、938路、938路区间(高峰线)。
(二)市郊铁路：市内乘市郊铁路至通州乔庄东站，再换乘312路、T109路、T112路等线路公交车。
(三)公交：在大北窑站乘坐647路、668路、669路、807路等线路公交车前往果园、临河里、土桥地区；或者在双井桥东、珠江帝景、大郊亭3处公交站乘坐312路公交车前往通州。
●副中心公交专线调整
由地铁八通线临河里站直达副中心的专203路公交车，停运期间发车地点从临河里站调整至果园站，营业时间不变。
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