前三季度国企主要经济指标持续向好

本报北京10月27日电 （记者曲哲涵）财政部近日发布今年1—9月全国国有及国有控股企业主要经济指标。数据显示，国有企业营业收入、利润总额等继续保持增长态势，应交税费继续下降。
1—9月，国有企业营业总收入448908.8亿元，同比增长7.1%。其中，中央企业260132.6亿元，同比增长5.5%；地方国有企业188776.2亿元，同比增长9.2%。
1—9月，国有企业利润总额27163.0亿元，同比增长6.6%。其中，中央企业17941.6亿元，同比增长6.8%；地方国有企业9221.4亿元，同比增长6.3%。国有企业税后净利润20289.9亿元，同比增长7.8%，归属于母公司所有者的净利润12279.8亿元。
减税降费效果持续显现。1—9月，国有企业应交税费33914.8亿元，同比下降0.5%。其中，中央企业24334.1亿元，同比下降0.5%；地方国有企业9580.7亿元，同比下降0.5%。
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