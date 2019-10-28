国资“家底”殷实（锐财经）

近日，十三届全国人大常委会第十四次会议审议了《国务院关于2018年度国有资产管理情况的综合报告》，《报告》亮出了中国国有资产管理最新“成绩单”。专家指出，《报告》分门别类详细汇报了当前中国国有资产管理情况，亮眼的成绩彰显了中国国有资产“家底”殷实，各项改革工作推进有序，国有企业活力得到进一步激发。

国有企业实力雄厚

《报告》显示了各类国有资产的“账目”：

2018年，全国国有企业（不含金融企业）资产总额210.4万亿元，负债总额135.0万亿元，国有资本权益总额58.7万亿元。其中，中央国有企业资产总额80.8万亿元、负债总额54.7万亿元，平均资产负债率67.7%；地方国有企业资产总额129.6万亿元、负债总额80.3万亿元，平均资产负债率62.0%。

2018年，全国国有金融企业资产总额264.3万亿元，负债总额237.8万亿元，形成国有资产17.2万亿元。

2018年，全国行政事业性国有资产总额33.5万亿元，负债总额9.9万亿元，净资产23.6万亿元。其中，行政单位资产总额10.1万亿元，事业单位资产总额23.4万亿元。

2018年，全国国有土地总面积50552.7万公顷，国有森林面积8436.6万公顷，全国水资源总量27462.5亿立方米。

“专项报告分为企业国有资产、金融企业国有资产、行政事业性国有资产和国有自然资源资产四个不同的类别，每个类别的侧重点是不一样的。”国务院国资委研究中心研究员周丽莎说，“企业国有资产更多的是从负债、总量、投向、风险包括改革举措等方向做了一些汇报，行政事业单位主要侧重资产负债的总量、制度建立、管理机制体制的改革等方面，自然资源的监管重点则主要是资源的总量、生态文明建设、改善生态环境等方面。”

相比2017年，国有实体资产的总额明显增加。“2017年，全国国有企业资产总额是183.5万亿，2018年是210.4万亿，在总量上有一个比较高的提升。”周丽莎说，“这表明中国国有企业的实力是雄厚的。”

国企改革稳步推进

2018年，各项国企改革工作稳步推进。《报告》指出，2018年在企业国有资产方面深化供给侧结构性改革，夯实高质量发展基础。截至2018年底，中央国有资本经营预算累计投入179亿元和230亿元，分别支持钢铁、煤炭企业化解过剩产能和僵尸特困企业安置职工。

周丽莎表示，当前国企改革的一个重头戏是从“管企业”向“管资本”转变。“2018年7月份出台了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，目前央企中已有21家投资运营公司，占到约1/3。”周丽莎说，“今年国务院又出台了《改革国有资本授权经营体制方案》，国资委也发布了中央企业的授权放权清单。通过‘管资本’为主，国资委把一些具体的经营权力下放给了企业，也激发了企业的活力。”

“其次，混合所有制改革在今年全面推出。对于一些竞争性企业，混改的力度还是挺大的。”周丽莎表示，在化解过剩产能、不良资产处置、僵尸特困企业职工安置等方面国资委也出台了相关监督政策，取得了不错的效果。

《报告》还指出，探索开展中央企业集团层面股权多元化改革。“推行股权多元化之前，国资委是唯一出资人，国资委就是委任领导。”周丽莎说，“推行股权多元化之后，股东会成为最高权力机构，这种做法可以平衡央地关系，是探索落实企业治理机制的一种经营方式。”

高质量发展是重点

《报告》指出，下一步将继续深化供给侧结构性改革和国资国企改革，进一步激发企业活力；以“管资本”为主加强金融企业国有资产管理，持续深化国有金融机构改革；提升行政事业性国有资产管理水平，更好服务高效履职和事业发展；多措并举夯实基础，稳步推进自然资源资产管理。

周丽莎认为，下一步国资监管及国企改革的重点是支持国有企业技术创新和高质量发展。“在外部的宏观环境下，我们要解决‘卡脖子’的技术，大力支持国有企业技术创新，支持企业‘走出去’。”周丽莎说，“《报告》中也提到，中央国有资本经营预算2018年投入334亿元支持国有企业技术创新和高质量发展，同时我们也专项出台了科技型企业的分红和激励指引，都将大力激发企业科技创新的活力。”

周丽莎表示，到2020年，改革将从单向的某个改革试点推进到全面、综合性、区域性的改革。“此外，还将加快淘汰落后产能，持续推进降杠杆减负债，妥善解决国有企业办社会等历史遗留问题，继续推进国有资本授权经营体制改革，加大混合所有制改革力度，真正让企业成为微观市场主体。”周丽莎说。

(责编：白宇、岳弘彬)