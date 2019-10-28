第二届进博会筹备进展顺利

11月5日至10日，第二届中国国际进口博览会将在上海举办，来自150多个国家和地区的3000多家企业将参展。主场馆国家会展中心1号馆、2号馆已由单层展馆改造为双层展馆，增加展览面积近6万平方米。图为近日施工人员和展会志愿者进行布展最后阶段的工作。

本报记者 田 泓文 计海新摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 01 版）

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