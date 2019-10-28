人民日报钟声：主动开放，与世界共赢

世界银行近日发布《全球营商环境报告2020》显示，中国营商环境在全球190个经济体中排名第三十一位，较去年的第四十六位大幅提升。中国连续第二年位列营商环境改善幅度全球排名前十。这一结果充分展现了国际社会对中国改革开放和经济前景投出的信任票。在当前世界经济不确定、不稳定因素增多的背景下，中国坚定不移扩大开放的坚实行动对提振全球市场信心具有积极意义。

排名上升的背后，是中国下大力气、啃硬骨头，持续优化营商环境的务实举措。今年以来，为打造更有吸引力的营商环境，中国推出了一系列政策措施：3月，《中华人民共和国外商投资法》表决通过，进一步加强对外商投资的保护；6月，新版外商投资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录出炉，并于7月30日起正式开始实施；8月，山东、江苏、云南等6个省区新一批自贸试验区设立；10月，新修订的《外资保险公司管理条例》和《外资银行管理条例》进一步放宽了外资银行和保险公司准入条件；几天前，中国公布《优化营商环境条例》，将近年来“放管服”改革中行之有效的经验做法上升为法规，并对标国际先进水平，确立对内外资企业等各类市场主体一视同仁的营商环境基本制度规范。路透社评价称：“新的政策将确保公平市场准入并保护公平的市场竞争。”

排名上升的背后，体现了中国不断深化改革、扩大开放的坚定决心。10月26日，习近平主席向2019年“读懂中国”广州国际会议致贺信指出：“中国是经济全球化的受益者，更是贡献者，将坚定不移走和平发展道路，奉行互利共赢开放战略，继续为开放型世界经济发展增添动力，同世界各国人民一道，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让经济全球化更好造福世界各国人民。”营造法治化、国际化、便利化的营商环境，有利于中国形成全面开放新格局，中国走在同世界经济深度融合、同各国共同发展的大路上，日益发挥引领作用。英国学者马丁·雅克感慨，中国对开放的态度、对全球化的态度，与一些西方国家“形成鲜明对比”，“中国越来越开放，而有的国家开放政策取向越来越弱”。

好的营商环境激发生产力、竞争力、吸引力。中国持续改善的营商环境，意味着中国同各国企业正在书写越来越多合作共赢的故事。在全球跨国直接投资连续三年下滑的背景下，今年前三季度，中国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资同比增长6.5%。商务部报告显示，外商投资企业以不到全国企业总数3%的数量，贡献了近一半的对外贸易、1/4的规模以上工业企业产值和利润、1/5的税收收入，已成为中国开放型经济的重要组成部分。美国电动汽车企业特斯拉公司发布三季度财报显示，上海超级工厂高于预期的建设速度是公司当季盈利好于预期的主要原因。

开放的足音如此响亮。不久前，首届跨国公司领导人青岛峰会成功举行，百余家世界500强企业共同把脉中国机遇；再过几天，第二届中国国际进口博览会即将如约举办，参展国家和地区以及企业数量均超过首届。世界共同见证：中国正以更加开放的广阔胸怀与积极行动为各国发展创造新机遇，给世界发展注入强动力。

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 03 版）

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