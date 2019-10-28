原标题：多位外国前政要：我们为何担心美中贸易战

美国《纽约时报》10月11日文章，原题：我们为何忧心中美贸易战 中美两国之间已持续18个月的贸易战是当今全球经济增长的最大威胁。如果今年年底之前，两国之间的贸易摩擦还不能以双方都满意的方式结束，那么明年美国、欧洲、日本及其他发达国家和新兴经济体出现整体性经济衰退的风险将大大增加。

正因如此，作为在不同历史时期都与中美两国保持密切关系的10位前政府首脑和国家元首，我们联合撰写此文并呼吁中美双方能在今年年底前达成实质性的双边贸易协议。我们想说，该是时候了解这个全球经济未来不确定性的源头问题之一了。

中国与美国的经济繁荣都建立在全球自由贸易的基础之上。美国自诞生以来就从中受益匪浅，而中国，随着40年多年前实施改革开放以来，也从全球市场中获益良多。当然，包括中美两国人民在内的全球世界所有人民，他们享受的绝大部分经济繁荣和美好生活，很大程度上都得益于全球自由贸易的商品和服务。

然而，现在我们看到的却是全球贸易增长几十年来第一次落后于全球经济经济增长。此中原因，一方面，这是世界第一、第二大经济体之间贸易摩擦升级的结果。另一方面，则是因为贸易保护主义势力在全球范围内的抬头。

作为与中国保持着长期经济往来的国家，我们认识到，北京方面采取的一些贸易和经济措施源于其存在的实际困难。与此同时，我们也认为作为长期承诺自由贸易原则的国家，美国率先发起并不断扩大的关税战并非解决国际经济贸易摩擦的有效办法。从根本上讲，关税本就是自由贸易的敌人。

这场关税战，除了对经济的直接影响，还导致全球经济发展的前景不甚明朗，一定程度上削弱了国际投资者的信心，加剧了经济增长的下行压力和衰退风险。鉴于此，我们相信，世界贸易组织虽然存在着局限性，但仍是解决中美贸易有关问题的最佳平台和渠道。我们也相信，世贸组织是解决贸易争端的最好选择。因此，我们呼吁中国、美国以及世贸组织其他成员国共同努力，加强世贸组织解决贸易争端的制度能力。

我们这一由前世界多国政府首脑和国家元首组成的小组，还包括法国前总理佛朗索·瓦菲永、加拿大前总理乔·克拉克、意大利前总理恩里克·莱塔、荷兰前首相扬·彼得·巴尔克嫩德、墨西哥前总统费利佩·卡尔德龙、埃内斯托·柴迪略以及韩国前总理韩升洙。

除了贸易之外，我们对中美经贸摩擦所可能引发的两国经济进一步“脱钩”而产生的更广泛的战略影响感到焦虑，特别是在技术和金融领域。当前世界的繁荣与稳定很大程度上取决于中美这两个大国之间的联系，以及两国市场与世界其他地区的融合。这种“脱钩”将对全球和平与安全构成长期威胁。

(作者：澳大利亚前总理陆克文 新西兰前总理海伦·克拉克 瑞典前首相卡尔·比尔特等)

(责编：庄红韬、杨曦)