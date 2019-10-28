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减税降费让第二届进博会精彩纷呈

桑彤

2019年10月28日11:09  来源：新华网
 
原标题：减税降费让第二届进博会精彩纷呈

　　新华社上海10月27日电（记者桑彤）首届进博会落幕以来的这一年，也是减税降费政策不断落地、税收营商环境不断优化的一年。

　　上海市纺织原料有限公司成立于1956年，是一家以经营纺织原料为特色的老牌国资企业，近年来，顺应时代和市场的发展趋势，进出口贸易业务不断拓展。

　　上海市纺织原料有限公司财务总监章旭对第二届进博会充满期待。首届进博会的溢出效应帮助企业有效提升了市场竞争力和占有率，今年针对“一带一路”国家的出口额达到3.5亿元。

　　“得益于税务部门推出的无纸化申报、缩短审批时限等便利举措，今年我们已累计拿到4500余万元出口退税款。”章旭表示，出口退税快速到位，让他们有更多资金盘活资源，落实进博会合约，经营国内外市场。

　　章旭介绍，进博会提供的开放平台让企业进一步拓展了经营思路，深耕国内外市场，减税降费让企业有了更强的实力站上进博会的舞台。第二届进博会临近，上海纺原已做足准备，争取再拿下几个千万级的大单。

　　同样对进博会充满期待的，还有20世纪90年代中期就在上海普陀设立办事处的美国江森自控有限公司。

　　“参加进博会是将新的科技产品引进中国的绝佳机会，也能帮助我们进一步了解中国市场。”江森自控副总裁兼中国区总经理朱永焕表示。

　　近年来一系列减税降费政策让企业在了解中国市场的同时，能更从容地扎根中国市场。

　　“今年1月至9月，企业缴纳个人所得税相比2018年同期降低了706.5万元，降幅达到55%，这对企业和员工都是极大的鼓舞。这些‘省’下来的税款，不仅让我们扩大了人才优势，也让我们有更多的资金投入到新产品研发和智能制造。”朱永焕表示。

　　在即将到来的第二届进博会上，江森自控将打造浸入式体验的展台环境，全新温控器品牌也将首次亮相，同时还将重磅推出智慧建筑，城市的整体方案和人工智能视频监控系统。

　　再过几天，伴随丰富的国内外展品和不断扩大的展商规模，减税降费和优化营商环境的积极成果将一同呈现在中外宾客眼前。

(责编：杨曦、付长超)
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