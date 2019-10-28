赤水市以主题教育为契机深入推进健康扶贫

赤水市秉承“没有全民健康，就没有全民小康”的大健康方针，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，扎实开展健康扶贫工作，切实解决“服务群众最后一公里”问题，做到精确到户、精准到人、精准到病，保障贫困人口健康。
“谢谢你们来看我，给我整理床铺，打扫卫生，给我媳妇体检，还不收钱，真的是太感谢了。”长期镇红卫村村民何泽纯握着医生的是手激动地说。
长期镇红卫村地处赤水市东部，与赤水2家县级公里医院距离远，是赤水最偏远的乡镇之一，留守老人儿童多，就医不便。何泽纯一家就是如此，他妻子因病常年卧床、去镇上或大医院体检不仅成本高，妻子身体也经不起折腾。赤水市卫生健康局了解情况后，联合长期镇卫生院，带上相应的医疗设备，送医上门。此次活动共发放健康知识宣传资料80余份，集中测量血压、血糖50余人次，入户义诊特殊家庭5户，让村民们享受到了“家门口”的优质医疗服务。
据了解，赤水市334名医务人员组建了110个“1+1+1”家庭医生服务团队，定期为老年人、儿童、孕产妇和高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、肺结核患者提供健康体检、随访和转诊服务、发放服务连心袋、建立动态管理的健康档案。乡村医生1月随访一次，乡镇医生2月随访一次，市级医生1季度随访一次，每年开展1次免费体检。截止目前，在家贫困人口家庭医生签约率99.5%，签约服务率100%。2018年为在家贫困人口提供免费体检服务19630人，在家贫困人口体检率99.77%。
“现在就医看病方便多了，这些医生护士就像家人一样，太贴心了。”红卫村村民黄大爷笑着说。（李霞）
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