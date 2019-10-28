原标题：赤水：做实“旅游+扶贫”文章共享旅游发展红利

在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育中，赤水旅发公司党委把解决旅游发展中的问题作为检验主题教育成效的重要标准，尤其在更好发挥公司资源优势、平台优势、管理优势方面，突出抓好旅游扶贫工作，从就业服务、营商带动、项目扶持等方面做实“旅游+扶贫”文章，推动赤水市脱贫攻坚成果巩固，让广大群众走上旅游路、吃上旅游饭、发上旅游财，共享旅游产业发展带来的红利。

围绕旅游富民、产业带动思路，赤水旅发公司在实施“大旅游、大扶贫、大发展”战略中，逐步形成了“公司党委+旅游乡镇党委、景区党支部+村党支部、景区党员+农村党员”三级旅游扶贫联动机制。公司大力开发旅游扶贫就业创业岗位，有力有效解决了当地群众就地就业创业问题，实现了景区资源共享、文明旅游共创、旅游事务共管、发展难题共解、旅游红利共享。以景区第三服务产业为核心，提供景区管理员、景区安全员、景区售票员、观光车驾驶员、卫生保洁员、文明引导员等各类扶贫就业岗位247个，人均月收入达2100-5000元，实现了当地村民在“家门口”就业。同时，带动景区周边数百户群众发展乡村旅舍、农家乐、旅游商品店等发展，实现就近创业致富。

围绕营商带动、经营共享思路，赤水旅发公司先后投入3300余万元，规划打造六大景区商业街9条，经营面积达10000平方米，在有限期内将商业街创造的225个经营摊位无偿给当地村支两委会，再由村支两委按需分配给当地村民经营，鼓励和引导景区群众主动参与景区发展，使村民从旅游“旁观者”转变为“参与者”，从“参与者”转变为“受益者”。目前，各条商业街各摊户月均收入达5000元以上，实现了群众既“富口袋”又“富脑袋”。为规范旅游经营秩序，赤水旅发公司采取游线组织、服务培训、诚信经营、明码标价活动等一系列措施，提高村民商业意识，规范经营活动，使景区、村民、游客三者的利益得到了保障，营造了一个健康的旅游营商环境。

围绕项目扶贫、带活经济思路，赤水旅发公司投资1000多万元，扶持两河口镇黎明村村级集体经济项目“中国丹霞第一漂”，帮助其油化公路，建漂流房，绿化美化景区环境，赠送环保观光车等，不断改善漂流基础设施，吸引大批游客体验漂流项目，带活了人气，增加了经营收入。为促进漂流项目做大做强，采取“村企”合作经营模式，从2017年起赤水旅发公司投资57万元回购漂流项目，每年拨付100万元资金委托黎明村村支两委经营管理，并每年递增10%补助资金帮助其发展。近两年来，赤水旅发公司通过“线上+线下”进行宣传，不断增强了漂流项目的吸引力和影响力，今年1-9月，该漂流项目已接待游客3.5万人次，拉动村级集体经济综合收入超过410万元，入股村民每股分红3200元以上，解决了53人就业，推动了村级集体经济稳定发展，同时带动当地村民搭上旅游发展便车。

赤水旅发公司党委书记、董事长李廷娟表示，赤水旅游的发展就是要更多的惠及人民群众。公司党委将以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步调研梳理旅游发展中群众反映的突出问题，把“旅游+扶贫”文章做得更深更实更好。努力开辟更多就业创业岗位、营造更好经营环境、扶持更多旅游扶贫项目，带动更多群众参与旅游发展，共享旅游发展带来的红利，以实际行动守初心、担使命。 （李亚利 陈刚）

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