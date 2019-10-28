人民网>>财经

赤水市：坚持“查改结合” 回应群众关切

2019年10月28日16:21  来源：人民网-财经频道
 
原标题：赤水市：坚持“查改结合” 回应群众关切

赤水市坚持问题导向，把“改”字贯穿到底，做到立行立改、即知即改、应改尽改，以自我革命精神、从严从实作风抓好整改落实，切实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。

紧扣脱贫攻坚立行立改。始终以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持问题导向，紧盯“两不愁三保障”“五个专项治理”、巡视整改等问题，以“夏秋决战”为契机，对表记账、倒排工期、挂图销号，目前完成问题整改134个，剩余9个问题确保10月底前全部整改完成。紧盯“边缘户”和未脱贫人口两块“硬骨头”，精准“一户一策”措施，持续推行“五统两分一带”项目运作模式，推动产业全覆盖、联结全覆盖、应兜尽兜全覆盖“三个全覆盖”，确保全市未脱贫863户2210人今年全部脱贫摘帽，确保赤水脱贫攻坚经得起历史和群众检验。

紧扣民生痛点即知即改。坚持问题导向深入调研，对群众反映强烈的难点、梗阻和瓶颈问题，逐条梳理核实、逐项分析研判、逐个予以解决。而对于一些重大、共性难题，特别是已经找准摸实的堵点、痛点、热点、难点等问题，进行梳理研究，实施专项整治。例如在开展城市解困专项调研中，发现老旧片区有40余户困难家庭存在住房安全问题，通过棚户区改造和公租房分配等方式，帮助困难群众改善了居住条件。目前，赤水市正围绕校园安全、环境治理、垃圾分类、交通出行等20多个与群众衣食住行息息相关的共性问题，进行全程跟踪整改落实。

紧扣查摆问题应改尽改。坚持开门搞教育，切实把群众答应不答应、满意不满意作为评判标准，广泛组织群众有序参与，深入基层、深入群众听取意见和建议，真正让群众监督和评议，切实解决好群众生产生活中的痛点、难点、堵点。将检视问题和整改落实结合起来，通过自己找、群众提、上级点，网上收集与线下征集相结合方式，深入查摆问题，建立工作台账，狠抓整改落实。目前受理群众来电来访102件，现场答复21件，办理完结74件，7件正在核实和处理。（杨淋钧）

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved