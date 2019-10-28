原标题：赤水市：坚持“查改结合” 回应群众关切

赤水市坚持问题导向，把“改”字贯穿到底，做到立行立改、即知即改、应改尽改，以自我革命精神、从严从实作风抓好整改落实，切实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。

紧扣脱贫攻坚立行立改。始终以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚持问题导向，紧盯“两不愁三保障”“五个专项治理”、巡视整改等问题，以“夏秋决战”为契机，对表记账、倒排工期、挂图销号，目前完成问题整改134个，剩余9个问题确保10月底前全部整改完成。紧盯“边缘户”和未脱贫人口两块“硬骨头”，精准“一户一策”措施，持续推行“五统两分一带”项目运作模式，推动产业全覆盖、联结全覆盖、应兜尽兜全覆盖“三个全覆盖”，确保全市未脱贫863户2210人今年全部脱贫摘帽，确保赤水脱贫攻坚经得起历史和群众检验。

紧扣民生痛点即知即改。坚持问题导向深入调研，对群众反映强烈的难点、梗阻和瓶颈问题，逐条梳理核实、逐项分析研判、逐个予以解决。而对于一些重大、共性难题，特别是已经找准摸实的堵点、痛点、热点、难点等问题，进行梳理研究，实施专项整治。例如在开展城市解困专项调研中，发现老旧片区有40余户困难家庭存在住房安全问题，通过棚户区改造和公租房分配等方式，帮助困难群众改善了居住条件。目前，赤水市正围绕校园安全、环境治理、垃圾分类、交通出行等20多个与群众衣食住行息息相关的共性问题，进行全程跟踪整改落实。

紧扣查摆问题应改尽改。坚持开门搞教育，切实把群众答应不答应、满意不满意作为评判标准，广泛组织群众有序参与，深入基层、深入群众听取意见和建议，真正让群众监督和评议，切实解决好群众生产生活中的痛点、难点、堵点。将检视问题和整改落实结合起来，通过自己找、群众提、上级点，网上收集与线下征集相结合方式，深入查摆问题，建立工作台账，狠抓整改落实。目前受理群众来电来访102件，现场答复21件，办理完结74件，7件正在核实和处理。（杨淋钧）

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