2019雁栖湖企业家论坛举行

原标题：2019雁栖湖企业家论坛暨未来之星学习会隆重举行

10月28日，“2019雁栖湖企业家论坛暨未来之星学习会”在北京雁栖湖畔震撼开幕，4000位商业精英、中外学者和社会各界代表参加齐聚一堂，共同探讨新商业文明。

开幕式现场，四合院创始人白立新老师围绕：领会文化自信与民族复兴本质;建设百年基业助推新商业文明;建设幸福家庭成就青少年成长;助力民族复兴人类命运共同体等方面，做了题为《明心净心，成就伟大》的主题报告。

四个关键词 深悟笃行中华文化精髓

在四合院，有一本书是大家都从中受益的书，《文化自信与民族复兴》。

白立新认为，这本书中重点阐述了五千年中华文化精髓，“心-道-德-事”四部曲浓缩了中华文化精髓，领会四部曲的奥妙并通过明心净心建设心灵品质，就能在民族复兴伟大事业和构建人类命运共同体崇高事业中，建功立业，成就伟大。

深悟笃行中华文化精髓，他借用四个关键词分享了学习体会。首先是，人民。通过明心和净心，提升了心灵品质，因而提升了格局与境界，心中能装下越来越多的人，从家人到同事，直至素不相识的民众。随着心灵品质的提升，利益他人就是最好的利益自己，奉献社会才会让自己的生命充分燃烧。

其次是，伟大。通过学习《文化自信与民族复兴》，明白了，中华文化是可以解决人生和社会重大问题的文化，是可以实修实证、让生命焕然一新的文化。

第三个关键词，平凡。进一步学习《文化自信与民族复兴》，逐渐明白和体证了人生的两个真相。“心-道-德-事”四部曲揭示了千古秘密，那就是，每个人心中都拥有无尽宝藏。

第四个关键词，祖国。他认为家是最小国，国是千万家;企业是最小国，国是千万企业。国家好，家庭才会好，企业才会好;每个家庭好，每个企业好，国家会更好。一滴水，唯有融入大海，才能永不干涸，而且奔腾不息。

建设百年基业助推新商业文明

作为企业家，我们如何修炼高尚的人格？如何为祖国和人民效犬马之劳？

白立新认为，要看清天下大势，读懂伟大时代。在四合院，企业家学习《文化自信与民族复兴》，通过明心与净心，建设心灵品质，提升了格局境界，因而能更深刻领会习总书记的教诲。企业家看清了大势，读懂了大局，他们明白了，在人类历史上，没有哪个民族像中华民族这样历经如此广泛而深重的磨难，也没有哪个民族具备当今中华民族所拥有的实现民族复兴的机遇和条件。

《文化自信与民族复兴》还首次提出了3.0企业的思想。相对在事上用功的企业家，1.0企业家在德上用功，2.0企业家在道上用功，3.0企业家在心上用功。3.0企业家培养3.0团队，制定3.0战略，打造3.0产品，不仅满足客户物质需求，而且通过成就客户建设心灵品质以满足其精神需求，极大提高利益客户的价值，从而成就3.0企业。

建设幸福家庭成就青少年成长

当下社会转型期，夫妻关系、子女教育成为诸多家庭之痛，如何通过学习中华文化，建设最美家庭？

“家是最小国，国是千万家。修身、齐家、治国、利天下。中华民族向来重视家庭建设，党和政府向来关心家庭建设。”白立新认为，中华文化是解决人生重大问题的文化，中华文化四部曲是解决人生重大问题的金钥匙。深悟笃行，相互鼓励，只要真诚地践行明心净心功夫，每个人都有机会实现生命的焕然一新。

在风起云涌的新时代，一些家庭跟不上时代的步伐，出现了一些问题。其实，这些都是发展过程中的阶段性问题，只要找到正确的路径，在短期内都能得到解决。

白立新强调，在民族复兴的伟大时代，中华民族满怀信心地登上世界历史的舞台。面对无比广阔的人生舞台，青少年拥有不可限量的发展前景。中国梦也是青少年的梦。伟大梦想的实现，需要青少年去参与和开拓。

3小时工作坊，助推人们建设美好心灵品质

根据四合院提供的数据统计，在最近三个月，家庭建设三小时工作坊已经累计召开13,268场，累计参加434,579人次。实际上，许多人参加学习后，就开始自行组织3小时工作坊。

白立新介绍，家庭建设三小时工作坊是一种简便的领会和践行四部曲的方法。其中包含诵读《文化自信与民族复兴》核心章节，观看四合院老师分享自己学习四部曲的感悟，对照自己的起心动念，发现自己心中的小我，并予以清除。短短的3小时的学习，就能打开大部分参加人的心门，助推他们走进圣贤思想的殿堂。

家庭建设三小时工作坊的流程和课件，经过无数领读志愿者的不断实践和反复打磨，已经形成针对不同人群、适用于各个场合环境的十几个方案。

数以百万计的人因为家庭建设3小时工作坊开始学习《文化自信与民族复兴》，懂得了反省，生命发生改变，修复了与家人、朋友、员工、领导等的关系，真正的把他人装在了心里，并且成为志愿者，争分夺秒的去奉献自己、利益他人。

目前，家庭建设三小时工作坊每天都会召开成百上千场，持续不断地影响和利益着越来越多的人。

据悉，本次论坛由北京怀柔致良知四合院公益文化促进中心主办，这也是继2017年、2018年之后，雁栖湖企业家论坛第三次在怀柔雁栖湖举办。与往届不同的是，本届会议由企业家论坛和未来之星学习会组成，持续7天。今年论坛的主题为“明心净心，成就伟大”，论坛将全面展示三套解决方案，即3.0企业方案、家庭建设方案和个人生命跃升方案，并深度解读“知行合一学习法”，深度呈现中华文化的伟大力量。(完)

(责编：冯粒、曹昆)