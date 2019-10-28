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国家税务总局山西隰县税务局丰富主题党日活动

2019年10月28日19:32  来源：海外网
 
原标题：国家税务总局隰县税务局丰富主题党日活动 激发基层组织活力

紧抓税收重点,紧把工作要点,紧跟时代热点,国家税务总局隰县税务局党委充分利用主题党日活动这一载体,不断提升党员干部的党性修养和素质,充分发挥党员在减税降费、主题教育、优化营商环境等工作中的先锋模范作用。

健全机制,完善党日活动制度。以“三个明确”确保主题党日活动高效开展,明确活动时间,每月在固定时间开展主题党日,并提前通知党员干部;明确参加人员,所有党员、入党积极分子、党员发展对象均要参加;明确活动程序,结合实际提前谋划,对集中学习、重温誓词、听党课、缴纳党费等程序予以确定。“三个明确”增强了党员对党组织的归属感,形成参加组织生活的习惯。

选好主题,贴近税收工作实际。紧跟税收工作重点,结合实际确定活动主题。“减税降费我们在行动”和“当好主人翁、建功新时代”的主题党日活动,组织党员开展入企活动,宣讲税收政策,解答纳税人疑难,促进减税降费政策落地;“改革创新、奋发有为”主题党日活动,进一步解放思想,征集发展“金点子”,提炼总结3个创新项目,促进大讨论有效开展;“追寻红色记忆、激励奋发有为”和“走进革命圣地、坚守初心使命”主题党日,到隰县晋西革命纪念馆,赴革命圣地延安,使得党员受到革命精神的深刻教育和洗礼,增强使命感和责任感。

创新形式,提升主题党日成效。结合税收工作实际,丰富活动形式,扩大主题党日活动覆盖面。在活动组织的地点上,不再拘泥于会议室,通过走进革命圣地、深入企业、赶赴下乡帮扶村,将主题党日开到重点工作的一线;在联合对象上,不再拘泥于县局支部之间的联合,注重上联下扩,与市局包联支部、下乡帮扶村、城市社区支部等共同开展,达到1+1>2的成效;在组织形式上,将共唱红歌、朗诵诗词、志愿者服务等形式引入活动中,增强主题党日效果,达到良好实际成效。

(责编：冯粒、曹昆)
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