国家税务总局山西隰县税务局丰富主题党日活动

紧抓税收重点,紧把工作要点,紧跟时代热点,国家税务总局隰县税务局党委充分利用主题党日活动这一载体,不断提升党员干部的党性修养和素质,充分发挥党员在减税降费、主题教育、优化营商环境等工作中的先锋模范作用。
健全机制,完善党日活动制度。以“三个明确”确保主题党日活动高效开展,明确活动时间,每月在固定时间开展主题党日,并提前通知党员干部;明确参加人员,所有党员、入党积极分子、党员发展对象均要参加;明确活动程序,结合实际提前谋划,对集中学习、重温誓词、听党课、缴纳党费等程序予以确定。“三个明确”增强了党员对党组织的归属感,形成参加组织生活的习惯。
选好主题,贴近税收工作实际。紧跟税收工作重点,结合实际确定活动主题。“减税降费我们在行动”和“当好主人翁、建功新时代”的主题党日活动,组织党员开展入企活动,宣讲税收政策,解答纳税人疑难,促进减税降费政策落地;“改革创新、奋发有为”主题党日活动,进一步解放思想,征集发展“金点子”,提炼总结3个创新项目,促进大讨论有效开展;“追寻红色记忆、激励奋发有为”和“走进革命圣地、坚守初心使命”主题党日,到隰县晋西革命纪念馆,赴革命圣地延安,使得党员受到革命精神的深刻教育和洗礼,增强使命感和责任感。
创新形式,提升主题党日成效。结合税收工作实际,丰富活动形式,扩大主题党日活动覆盖面。在活动组织的地点上,不再拘泥于会议室,通过走进革命圣地、深入企业、赶赴下乡帮扶村,将主题党日开到重点工作的一线;在联合对象上,不再拘泥于县局支部之间的联合,注重上联下扩,与市局包联支部、下乡帮扶村、城市社区支部等共同开展,达到1+1>2的成效;在组织形式上,将共唱红歌、朗诵诗词、志愿者服务等形式引入活动中,增强主题党日效果,达到良好实际成效。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】