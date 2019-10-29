下行压力加大会影响就业吗？（经济数据辩证看②）

前三季度，全国城镇新增就业1097万人，完成全年目标任务的99.7%；9月份，全国城镇调查失业率为5.2%，与上月持平，低于5.5%的预期控制目标……今年以来，在外部环境复杂多变的情况下，我国就业形势保持总体平稳。

“就业是最大的民生。要坚持就业优先战略和积极就业政策，实现更高质量和更充分就业。”以习近平同志为核心的党中央把稳就业列为“六稳”之首，推出了一系列科学有力的政策举措，既稳住了就业大盘，为中国经济行稳致远奠定了坚实基础，也让亿万百姓吃下了定心丸。

百姓感受印证就业数据

判断当前就业情况，不妨走进街头巷尾、高校工厂，听听老百姓的亲身感受。

——在外出打拼的农民工眼中，城市里的就业岗位依然充足。

“城里的工作还是好找得很。”去年9月，23岁的四川内江伏龙乡村民陈阳背上行囊来到成都，成为一名共享单车维修员，“我在的小组基本都是农民工，一个月能挣6000多元！”

外卖、快递、电商、养老、托幼、共享经济……近年来，新技术、新应用、新业态的蓬勃发展，极大拓展了农民工的就业空间。三季度末，我国农村外出务工劳动力总量达1.8亿人，比上年同期增加201万人。

——在高校师生眼中，只要有真本事，找份好工作并非难事。

“秋季招聘开始没多久，不少同学就拿到了心仪的录用通知，我也签了一家大型央企。”西安交大应届毕业生牛震刚过9月便“锁定”了工作。

“今年用人单位积极性格外高，9月以来，我们接待的企业单位已超3000家，比去年增加一成左右。”最近这段时间，西安交大就业创业指导中心主任郑旭红一直忙着各种招聘会。

——在就业困难人员眼中，就业帮扶让他们有了可预期的工作机会。

“今年3月，我的鞋店顺利开张，每月净赚七八千块！”山西吕梁交口县居民李春芝没想到，50岁后还能迎来事业新机会。去年，交口县办了几家集专业技能培训、劳务输出为一体的职业培训机构。李春芝报名学起“老布鞋+刺绣”，没出一分钱就收获一技之长，“就业帮扶太温暖了！”

今年1—9月，我国就业困难人员实现就业133万人，超额完成全年目标任务。

判断当前就业情况，也可从一项项细分指标、调查数据中获取参照。

从需求端看，市场用工需求稳定，劳动力市场供求基本平衡。国务院发展研究中心对9900多家企业的问卷调查显示，三季度，有50.7%的企业用工数量较以往没有明显变化，有36.2%的企业用工数量增加，企业用工总体稳定。

从就业质量看，不少岗位的“含金量”正在提升。智联招聘平台数据显示，2019年秋季，全国38个大中城市的平均招聘薪酬持续攀升，同比上升10.8%。中国人民大学调查数据显示，上半年我国应届大学毕业生月薪同比增长10.2%。

体量增加、结构优化助力稳就业

经济增速放缓，就业会不会受牵连？面对经济下行压力，一些人对就业产生了担忧。

城镇新增就业连续6年保持1300万人以上，完成就业目标还不是轻轻松松？多年成绩面前，一些人显得“云淡风轻”。

是喜还是忧？该乐观还是该紧张？对就业指标，我们只有全面看、动态看，才能作出理性把握、科学研判。

一方面，不能因为经济有所放缓而忧心忡忡——要看到各种有利条件，对稳就业充满信心。

——我国经济体量已居世界第二，即便增速有所放缓，也能为稳就业提供强劲支撑。

去年，我国GDP突破90万亿元。庞大的经济体量，带来了强大的规模效应。据测算，GDP每增长1个百分点，可带动新增就业超190万人，远高于2012年160万人的水平。当前只要保持6%左右的GDP增速，即可实现一年1100多万人新增就业。

——产业结构持续优化，服务业作为就业“蓄水池”的作用进一步发挥，为稳就业奠定坚实基础。

有人认为，PMI从业人员参数持续低于50%的荣枯线，意味着就业形势可能较差。“这就犯了以偏概全的错误。PMI从业人员参数仅能反映制造业的就业景气程度，并不代表整个就业大盘。”中国人民大学副校长刘元春表示，如今我国劳动力市场的风向标并不在制造业，而在每年净增近2000万个岗位的服务业。前三季度，我国第三产业增加值同比增长7%，成为保证就业稳定的重要基石。

——就业优先政策不断落实，援企稳岗等举措相继落地，为稳就业提供强大保障。

“就业形势稳定，既得益于经济总量继续扩大，也与就业服务政策落实力度不断加大密切相关。”人社部就业促进司司长张莹说。今年以来，降低社保费率等举措切实减轻了企业负担，加大失业保险费返还力度、发放援企稳岗补贴等政策也使一些暂时困难的企业渡过难关。

另一方面，也不能因过往成绩而盲目乐观——要充分认识就业工作的艰巨性和形势的复杂性，坚定不移地把稳就业放在突出位置。

一要突出重点、做好稳增长工作，坚决避免GDP过快下滑给就业带来不利影响。“如果经济增速偏离合理区间，出现过快下滑，就业问题就会凸显出来。”中国人民大学劳动人事学院教授易定红认为，稳增长首要是为保就业，必须实施好就业优先政策，着力稳经济、拓岗位、兜底线，保持经济运行在合理区间，促进比较充分就业。

二要着眼长远、聚焦深层次问题，努力化解就业中的结构性矛盾。当前，我国就业结构性矛盾日渐凸显，“有人没活干、有活没人干”的现象并存。“破解结构性就业矛盾，关键还是要实施大规模职业技能培训，提高岗位需求与人才供给的匹配度。”易定红说。

就业形势将继续保持总体平稳

未来一段时间，我国就业能否延续稳定态势？今年四季度，就业能否圆满收官？

看总体态势，中国经济总体平稳、稳中有进，为就业的稳定和扩大提供了坚实支撑。

“外部环境的风浪，不会对我国就业产生太大影响。”在刘元春看来，相较于制造业和投资品，服务业受全球经济疲软、逆全球化苗头的影响较小，这就决定了中国就业有着牢固基石。

“目前，我国经济运行仍处在合理区间，就业容量大的服务业快速发展，创新创业带动作用不断增强，为实现更高质量和更充分就业提供了有力支撑。”国家发改委新闻发言人孟玮认为。

看应对举措，只要我们打好稳就业“组合拳”，就能使就业保持稳定。

——群策群力挖岗位，多管齐下保就业。

“光降低社保费率一项，今年就有望省下6000万元支出。”徐州重型机械有限公司人力资源部部长张娇感慨，包袱轻了，企业能腾出资金扩大生产、增加就业。

稳就业关键是稳企业。“我们将落实降低社保费率政策，对不裁员、少裁员的参保企业加大失业保险稳岗返还力度，积极支持企业稳定岗位。”张莹说。

中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣认为，有关部门应紧盯重点地区、重点行业、重点群体和关键性指标，及时完善应对预案。

——想方设法强技能，缓解结构性矛盾。

为职工、农民工等提供职业技能提升和转岗转业培训，推动高职院校扩大招生规模……我国正努力提高劳动者素质，使供需更匹配。

人社部部长张纪南介绍，将大力推动“315”工程，即用3年时间，使用1000亿元的失业保险资金结余，补贴培训5000万人次，“这项工程有一系列含金量比较高的补贴和扶持政策，对企业来讲，有商机；对劳动者个人来讲，有‘升机’。”

——千方百计促就业，发挥创业带动就业的倍增效应。

夜半时分，湖南长沙启迪之星孵化器依旧灯火通明。“订单急、任务重，光加班可不行，还得再招人！”王少华创业开办的湖南方得文化创意有限公司成立时间不长，如今拥有8名正式职工，前后共吸纳上百名在校生参与实习。

“下一步，发改委将持续推进‘放管服’改革，降低创新创业门槛，同时引导更多农民工等人员返乡下乡创业。”孟玮表示。

“综合各方面情况看，我国就业形势将继续保持总体平稳。今年城镇新增就业有望提前超额完成，城镇登记失业率、城镇调查失业率预期低于控制目标。”展望今年和未来一段时间的就业形势，张莹充满信心。

《 人民日报 》（ 2019年10月29日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)