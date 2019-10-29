进博会，上海准备好了（进博会观察）

10月22日，随着第二届中国国际进口博览会首件进馆展品——来自意大利的法拉帝FSD195高速巡逻船入场，进博会相关筹备工作进入最后冲刺阶段。第二届进博会将于11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。
进博会主场馆“四叶草”国家会展中心1号馆、2号馆已由单层展馆改造为双层展馆，增加近6万平方米展览面积，以满足更多参展客商需求。
第二届进博会重点建设工程共13项。随着主场馆改造接近尾声，一批配套工程也陆续竣工。9月底，诸光路地道开通，原本半小时的车程缩短到三五分钟。
首届进博会期间，位于国家会展中心围栏内的轨道交通2号线徐泾东站4、5号出入口，出于安全考虑临时关闭。今年，上海本着“能开尽开”原则，将这两个出入口作为人员进场、离场的主要出入口，并相应设计了4条常规客流引导线路及2条极端大客流引导线路，尽量让客商和观众“少走路、不绕路”。入场高峰时段，可以确保最多30分钟就顺利进馆；平常时段10分钟内就可入馆。
上海还在国家会展中心围栏内及外围道路增辟5处车辆“即停即走”临时下客点。这项举措平均每天可为约2万人提供便利。
10月18日，上海浦东机场海关为3架飞机展品提供通关便利，抵港后48小时内完成货物放行，比普通货物到港至提离平均用时节省26%。上海海关口岸监管处副处长周海介绍，相比首届进博会，今年海关监管服务保障制度设计更加优化、展品通关更加便捷、嘉宾通关更加方便、风险防控更加严密。
除延续首届进博会支持措施外，上海今年新增设立会展中心海关、引入大数据管理、简化食品企业注册、压缩审批时限等4项举措。依托跨境贸易大数据平台，展品申报、信息比对等操作实现电子化。上海海关开设进博会服务专窗和专用通道共计125个，全天候服务进博会人员及展品进出。10月22日，上海虹桥自贸城等18家交易平台获授牌成为新一批进博会“6天+365天”交易服务平台。
“6天+365天”交易服务平台包括综合功能平台、跨境电商平台、专业贸易平台和国别商品中心四大类型。首届进博会后，各平台已累计引入近800家参展商的2万多种（件）展品，价值90多亿元；进口约752亿元商品，较首届进博会召开前增长108%。
金秋的上海分外美丽。“规模更大、质量更高、服务更优、成效更好”，第二届进博会，上海准备好了！
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